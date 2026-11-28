Responsável político pela criação da Lusa, Luís Marques Mendes defende, 40 anos depois, que a agência tem um "papel nobre" na afirmação internacional de Portugal.

Responsável político pela criação da Lusa, Luís Marques Mendes defende, 40 anos depois, que a agência tem um “papel nobre” na afirmação internacional de Portugal, sustentando que o dinheiro gasto na agência, não é despesa mas investimento. “A agência tem um papel específico, nobre, diferente. Profissionalismo enquanto agência de notícias no sentido clássico de dar notícias, e um papel de afirmação da identidade de Portugal“, disse Marques Mendes, em entrevista à Lusa a propósito dos 40 anos do nascimento da agência que este ano se assinalam.

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Marques Mendes, que tutelava a comunicação social durante o processo negocial entre a agência pública ANOP e a privada NP, que resultou na criação da agência Lusa, sustenta que a Lusa deveria concentrar-se “nestas tarefas fundamentais”. “Não me parece que a agência tenha que estar a entrar em competição com os media tradicionais ou com os novos media“, disse quando questionado sobre se ainda existe espaço para uma agência de notícias clássica no contexto mediático atual.

Para Marques Mendes, a agência continua a ter um papel muito importante “cá dentro e lá fora”, afirmando-se defensor de que a Lusa possa estar presente numa série de geografias importantes do ponto de vista da afirmação de Portugal no mundo. “Claro que isso custa dinheiro e implica, em grande medida, o Estado abrir os cordões à bolsa, mas não me parece que seja despesa, é investimento“, considerou.

O político reconhece que em Portugal, “não é fácil arranjar dinheiro para investimento” nas áreas da cultura e da comunicação social, mas considera que se trata de “uma visão errada” do país. “Investe-se pouco nas comunidades portuguesas, investe-se pouco na comunicação no plano internacional como se investe pouco na cultura“, sublinhou.

Marques Mendes recomendaria “com muita força” um investimento na Lusa com a preocupação dessa afirmação de Portugal em muitas geografias, sobretudo fora da Europa e nos Países Africanos de Língua Portuguesa (PALOP). “Não é que a Lusa vá ser uma espécie de Ministério dos Negócios Estrangeiros dois, paralelo. Nem a Lusa existe para fazer política externa, mas pode e deve existir como instrumento importante de afirmação de Portugal no mundo, dentro dos seus critérios de jornalismo“, disse. Admitiu que esta visão da agência, que surge como consensual, não tem depois tradução nas apostas financeiras que são feitas, independentemente dos governos serem mais à direita ou mais à esquerda.

Para Marques Mendes, a Lusa tem de ser um fator de união dentro do país e não um fator de divisão ou de luta política.

Há cerca de um ano, a agência Lusa passou a ser detida em 10% pelo Estado após a compra das ações da NP — Notícias de Portugal, Cooperativa de Utentes de Serviços de Informação, e depois de em 2024 ter concluído a compra das participações da Global Media (23,36%) e da Páginas Civilizadas (22,35%)

Questionado sobre este novo modelo para a agência, Marques Mendes considerou que “em teoria” não é desejável o Estado ser hegemónico no capital das empresas. “Em teoria preferiria outro modelo, mas na prática não me choca. Chocava-me se houvesse duas ou três agências. Todos sabemos que se não for o financiamento do Estado a agência não existe. O importante é que seja bem gerida e tenha objetivos estratégicos“, disse.

Após meses de negociações, entre as administrações das duas agências que dariam origem à Lusa – a pública ANOP e a privada NP -, o Governo, os sindicatos e a Oposição no parlamento, em 28 de novembro de 1986, o Conselho de Ministros aprovou a resolução que formalizava a criação da Agência Lusa de Informação, uma cooperativa de interesse público com participação do Estado (50%) e aberta à generalidade dos órgãos de comunicação social portugueses.

A Agência Lusa de Informação, CIPRL, nasceu como cooperativa por escritura de 12 de dezembro de 1986 e emitiu a primeira notícia a 01 de janeiro de 1987.

O primeiro despacho dá conta que as agências ANOP e NP tinham cessado a partir das 24 horas de 31 de dezembro a difusão dos seus serviços noticiosos. “A partir de hoje cabe à Lusa a responsabilidade de elaborar e distribuir um serviço nacional e internacional à rede geral de utentes da ANOP e NP”.

A 20 de janeiro de 1987 assina o primeiro contrato-programa com o Estado, Marques Mendes assinou pelo Governo