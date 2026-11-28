ECO Quiz. Lego vai abrir fábrica de mil milhões de euros em Estarreja?
Agora que termina mais uma semana, chegou a altura de testar o seu conhecimento. Está a par de tudo o que se passou?
- Se está a ler esta notícia numa app, aceda aqui ao quiz
O Grupo Lego prevê investir cerca de mil milhões de euros num projeto industrial que deverá arrancar no primeiro semestre de 2027. O início da produção está previsto para a segunda metade de 2030.
Escolha o ECO como fonte preferida no Google
Com 115 mil metros quadrados, a unidade deverá ser a mais automatizada e tecnologicamente avançada do grupo dinamarquês. O projeto reúne várias etapas da produção, da moldagem ao processamento e à embalagem.
O ECO publica todas as semanas um quiz que desafia a sua atenção. Tem a certeza que está a par de tudo o que se passou durante a semana? Teste o seu conhecimento.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
ECO Quiz. Lego vai abrir fábrica de mil milhões de euros em Estarreja?
{{ noCommentsLabel }}