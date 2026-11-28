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O Grupo Lego prevê investir cerca de mil milhões de euros num projeto industrial que deverá arrancar no primeiro semestre de 2027. O início da produção está previsto para a segunda metade de 2030.

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Com 115 mil metros quadrados, a unidade deverá ser a mais automatizada e tecnologicamente avançada do grupo dinamarquês. O projeto reúne várias etapas da produção, da moldagem ao processamento e à embalagem.

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