Isaltino Morais, presidente da Câmara de Oeiras, afirmou que o novo partido que está a lançar, o “Fazemos”, visa resolver os bloqueios políticos e económicos do país e recuperar os princípios e valores fundadores da democracia.

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Este foi um dos objetivos apontados pelo antigo ministro social-democrata e atual autarca de Oeiras no discurso em que apresentou os princípios programáticos do seu partido.

“Cinco décadas passadas sobre a construção da democracia, vivemos hoje num país bloqueado. Bloqueado politicamente, bloqueado economicamente e bloqueado socialmente. Os bloqueios que nos permitimos que Portugal se deixasse mergulhar, trouxeram o medo e levaram-nos a esperança”, declarou.

A seguir, acrescentou: “É preciso recuperar os princípios e valores fundadores do nosso regime”.

Isaltino Morais entrou no átrio da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa pelas 18:15 horas, perante centenas de apoiantes, de todas as gerações, mas sem a presença de personalidades consideradas de primeira linha na política nacional. Gritou-se “Isaltino, Isaltino”.

O presidente da Câmara de Oeiras respondeu imediatamente a essa questão sobre a ausência de personalidades presentes na sessão: “As personalidades são vocês, quem acredita que é possível mudar Portugal”, disse, recebendo muitas palmas.

Deixou mais uma nota sobre este assunto: “Todos os dias me chegam informações de pessoas a manifestarem a sua vontade de aderir a este partido: autarcas, professores, cidadãos das mais variadas profissões e dos mais variados pontos do país”.

Nas bancas instaladas à entrada da faculdade, voluntários estavam a recolher assinaturas para a formação do novo partido Fazer. Sobre este processo de recolha de um número mínimo de assinaturas para a formalização do seu partido junto do Tribunal Constitucional, Isaltino Morais comentou que, mesmo antes de a sua força política estar formada, já se fazem perguntas sobre tudo.

“Vamos satisfazer a ansiedade da comunicação social e dos comentadores. Se numa conferência de imprensa tenho esta assistência, o que fará quando fizermos comícios”, declarou.