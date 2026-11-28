O Tribunal Central Administrativo Sul confirmou a anulação da eleição de Paulo Pereira como reitor da Universidade Nova de Lisboa (Nova), realizada a 13 de maio. Num acórdão de 26 de novembro, a que o ECO teve acesso, os três desembargadores negaram provimento ao recurso apresentado pela universidade, apesar de terem afastado dois dos principais fundamentos da sentença de primeira instância. A eleição cai por incumprimento das regras do próprio regulamento eleitoral da Nova.

A Nova tem agora três caminhos possíveis. Poderá, por um lado, tentar um recurso excecional para o Supremo Tribunal Administrativo, repetir a eleição com os candidatos já admitidos, respeitando o prazo mínimo…