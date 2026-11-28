Tribunal confirma anulação da eleição de Paulo Pereira como reitor da Novapremium
Tribunal superior confirma anulação da eleição de Paulo Pereira como reitor da Nova, mas universidade consegue afastar dois fundamentos da primeira sentença, mas perde o recurso.
O Tribunal Central Administrativo Sul confirmou a anulação da eleição de Paulo Pereira como reitor da Universidade Nova de Lisboa (Nova), realizada a 13 de maio. Num acórdão de 26 de novembro, a que o ECO teve acesso, os três desembargadores negaram provimento ao recurso apresentado pela universidade, apesar de terem afastado dois dos principais fundamentos da sentença de primeira instância. A eleição cai por incumprimento das regras do próprio regulamento eleitoral da Nova.
A Nova tem agora três caminhos possíveis. Poderá, por um lado, tentar um recurso excecional para o Supremo Tribunal Administrativo, repetir a eleição com os candidatos já admitidos, respeitando o prazo mínimo…
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