O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e o secretário-geral do Conselho da Europa, Alain Berset, discutiram hoje a criação de um tribunal especial para julgar os crimes de agressão e as reparações dos danos causados da invasão russa da Ucrânia.

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Zelensky alertou que deixar tais crimes impunes encorajaria novas agressões e insistiu que Moscovo deve ser responsabilizado por uma guerra que, segundo argumentou, não tem intenção de terminar.

Neste contexto, destacou a ratificação pela Ucrânia do acordo relativo à comissão de gestão do futuro tribunal especial, um passo que permitirá avançar no sentido da sua criação e garantir a sua eficácia operacional.

Os dois líderes discutiram ainda a criação de um mecanismo internacional de compensação e as possíveis formas de financiar um futuro fundo destinado a indemnizar os danos sofridos pela Ucrânia, tendo a Rússia como principal contribuinte.

“Isto é de vital importância: a justiça deve prevalecer”, afirmou Zelensky, apelando ao envolvimento pessoal de Berset e à adesão dos parceiros internacionais de Kiev ao projeto.

Durante a reunião, Zelensky agradeceu a Berset a presença nas comemorações em memória das vítimas do Holodomor, a grande fome sofrida pelo povo ucraniano entre 1932 e 1933, pela qual, lamentou, a Rússia nunca foi responsabilizada.