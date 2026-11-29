O Governo está a negociar novas competências com as cinco Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR), que poderão vir a assumir responsabilidades na gestão de parte da rede rodoviária nacional, segundo o Público. A hipótese relativa às estradas encontra-se, porém, numa fase menos avançada do que as restantes propostas em discussão.

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O alargamento de competências abrange o ordenamento do território, o ambiente, as florestas e a proteção civil. Ao longo deste ano, os responsáveis das CCDR têm participado em reuniões com o Governo e apresentado contributos escritos. O calendário inicialmente previsto apontava para decisões políticas ainda em 2026, para concretização em 2027.

A CCDR do Norte confirmou ao jornal a realização de pelo menos duas reuniões com o Ministério da Economia e da Coesão Territorial. Uma fonte de outra comissão regional confirmou também encontros para discutir o reforço de competências. O ministério liderado por Manuel Castro Almeida não respondeu em tempo útil às perguntas do Público sobre as funções em análise, o estado dos trabalhos e o calendário.