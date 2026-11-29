Espanha vota este domingo em legislativas antecipadas com as sondagens mais recentes a anunciarem como cenário mais provável uma maioria de direita e extrema-direita no parlamento suficiente para acabar com oito anos de governos de esquerda.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

As eleições foram convocadas em 5 de outubro pelo atual primeiro-ministro, o socialista Pedro Sánchez, que pôs à legislatura iniciada em 2023 depois de o parlamento ter rejeitado dois decretos com medidas para a habitação com que o governo tinha avançado face a manifestações com milhares de pessoas nas ruas em protestos contra despejos e a dificuldade de comprar ou arrendar uma casa.

Estas são as XVII eleições gerais em Espanha desde o fim da ditadura do general Francisco Franco, que morreu em novembro de 1975, e estão chamados a votar 38.616.949 eleitores, mais 1,2 milhões do que nas legislativas anteriores, de 2023. Serão eleitos 350 deputados e 209 senadores em 52 círculos eleitorais, que correspondem às províncias espanholas e às cidades autónomas de Ceuta e Melilla.

A lei espanhola proíbe a publicação de sondagens nos cinco dias anteriores às eleições, pelo que as mais recentes são de segunda-feira. A maioria das sondagens publicadas nesse dia colocavam o Partido Popular (PP, direita), liderado por Alberto Núñez Feijóo, como força mais votada, mas sem maioria absoluta, e o Vox (extrema-direita), presidido por Santiago Abascal, com possibilidade de duplicar a atual bancada de 33 deputados.

O PP e o Vox, em conjunto, terão cerca de 190 deputados, mais 14 do que os 176 mínimos necessários para uma maioria absoluta, segundo a média de todas as sondagens, calculada pelos meios de comunicação social espanhóis. Os dois partidos governam coligados em quatro regiões autónomas e têm admitido aliar-se também a nível nacional.

O Partido Socialista (PSOE), do atual primeiro-ministro, Pedro Sánchez, será o segundo mais votado e durante a campanha aproximou-se do PP, com a média das sondagens de segunda-feira a situarem em 3,5 pontos percentuais a diferença entre das duas formações. Dois estudos deram mesmo o PSOE mais votado do que o PP.

A quarta força mais votada, depois de PP, PSOE e Vox, será a plataforma de esquerda Frente Ampla, herdeira do Somar, atualmente no governo, em coligação com o PSOE.

Nenhuma sondagem dava na segunda-feira como possível a reedição da maioria que em 2023 reinvestiu Sánchez como primeiro-ministro, uma geringonça de oito partidos de esquerda e de direita, incluindo nacionalistas e independentistas da Catalunha, País Basco, Galiza e Canárias.

Estes são os quatro partidos com candidaturas nacionais e os que aspiram a entrar no governo, numa coligação de esquerda (PSOE e Frente Ampla) ou de direita (PP e Vox).

Se se concretizar o cenário mais provável, segundo as sondagens, a extrema-direita poderá entrar pela primeira vez no Governo de Espanha desde a recuperação da democracia, há 50 anos.

A esquerda fez da ameaça da entrada da extrema-direita no Governo de Espanha, aliada ao PP, a mensagem central da sua campanha, considerando que há risco de retrocessos em direitos e liberdades e nas políticas ambientais.

Já a direita centrou a campanha na denúncia de casos de corrupção que envolvem ex-dirigentes socialistas e outras pessoas próximas de Sánchez e no que consideram ter sido a má gestão de dinheiros e serviços públicos ou de crises como a de Ceuta.

O PP insistiu na necessidade de “gestão e decência” no Governo e o Vox em políticas para “travar a imigração massiva”, que o partido considera estar na origem da generalidade dos problemas do país.