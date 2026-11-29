Chega faz aditamento ao seu projeto de revisão constitucional sobre acesso à reforma
O Chega fez um aditamento ao seu projeto de revisão constitucional para tentar consagrar o acesso à reforma integral, sem penalizações, aos 65 anos de idade ou ao fim de 40 anos de descontos.
O Chega anunciou que fez um aditamento ao seu projeto de revisão constitucional para tentar consagrar o acesso à reforma integral, sem penalizações, aos 65 anos de idade ou ao fim de 40 anos de descontos. Em comunicado, o Chega aponta que o início do processo de revisão constitucional na Assembleia da República ficou acordado [com o PSD] para janeiro de 2027.
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Agora, com este aditamento ao seu projeto, o partido liderado por André Ventura diz que pretende “consagrar definitivamente o acesso à reforma integral e sem penalizações aos 65 anos de idade ou 40 anos de descontos“. “Com esta norma pretende-se consagrar na lei fundamental o mecanismo de salvaguarda para todos os trabalhadores e futuros pensionistas, impedindo os governos, independentemente da sua cor partidária, de continuar a aumentar indiscriminadamente, por decisão política ou de forma automática, a idade da reforma em Portugal”, refere-se.
O Chega acrescenta que a iniciativa “visa reforçar o pacto de confiança entre os cidadãos e o Estado, acabando com a grosseira violação das expectativas que os cidadãos criaram legitimamente quando iniciaram a sua vida profissional ativa“.
O projeto do Chega de revisão constitucional entrou no Parlamento já em maio passado, mas, no fim desse mês, o presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, decidiu remetê-lo para análise do auditor jurídico do Parlamento, invocando dúvidas sobre a sua conformidade com os limites materiais da própria revisão. “Esta solução funda-se na necessidade de assegurar que o exercício do poder de revisão não se desenvolve sobre um pressuposto de admissibilidade cuja conformidade com os limites materiais da própria revisão é objeto de fundada controvérsia“, escreveu José Pedro Aguiar-Branco no seu despacho.
Um despacho que foi depois contestado pelas bancadas da esquerda, sobretudo pelo PS, que entendia que o presidente da Assembleia da República só tinha duas opções: Ou admitia esse projeto do Chega de revisão constitucional, ou não o admitia face às dúvidas sobre a sua conformidade com a Lei Fundamental.
O prazo de trinta dias previsto para abertura do processo de revisão apenas se inicia quando a decisão de admissão de um projeto de revisão constitucional for por tomada pelo presidente da Assembleia da República.
No caso do projeto de revisão do Chega, José Pedro Aguiar-Branco adotou a seguinte tese: “Só uma vez esclarecida, em termos positivos, a compatibilidade constitucional mínima do projeto – afastando-se o risco de rejeição liminar por violação dos limites materiais da revisão – se poderá afirmar, com segurança, que está ‘apresentado’, para efeitos de início da contagem do prazo de trinta dias e dos demais efeitos procedimentais associados“.
De acordo com José Pedro Aguiar-Branco, o projeto do Chega levanta dúvidas quanto à sua conformidade com os limites materiais de revisão, em dois planos, o primeiro dos quais na medida em que pretende revogar o próprio artigo 288, o qual estabelece que as leis de revisão constitucional não podem alterar ou suprimir princípios fundamentais, como a independência nacional, a forma republicana de governo, os direitos dos cidadãos e a separação entre a Igreja e o Estado.
No início de junho, PSD e Chega apresentaram um requerimento conjunto para suspender o prazo de entrega de projetos de revisão constitucional até 30 de dezembro e, através de declaração conjunta, manifestaram vontade de concluir esse processo até ao final da atual sessão legislativa.
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