A semana em 30 segundos

A semana começa com uma série de indicadores do Instituto Nacional de Estatística (INE) que darão pistas sobre a saúde da economia portuguesa: inflação, PIB, turismo e emprego. As divergências entre o Governo e a oposição sobre as medidas aprovadas para o Orçamento do Estado para 2027 irão continuar em foco, com um debate de urgência no Parlamento requirido pelo Chega com enfoque no IVA zero nos bens alimentares e na atualização das pensões. Nos Estados Unidos a semana termina com a divulgação dos dados do emprego em outubro, com o consenso dos analistas a apontar para a criação de 90 mil postos, face aos 165 mil do mês anterior. Os dados serão os últimos antes de a Fed reunir a 9 de dezembro para muito provavelmente decidir um aumento nas taxas de juro.

Segunda-feira, 30 de novembro

Porque é importante e o que esperar:

O INE apresenta a estimativa rápida da inflação de novembro, depois de a subida homóloga de preços se ter fixado em 3,8% em outubro numa aceleração de 0,2 pontos percentuais (p.p.) face ao registado em setembro. Foi o terceiro mês consecutivo de aceleração e a variação mais alta de aumento dos preços desde maio de 2023, impulsionada pelos combustíveis, que dispararam 17,4% em relação a outubro de 2025.

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Em relação ao PIB, o instituto divulga dos dados detalhados do PIB, permitindo conhecer os contributos do consumo privado, investimento, exportações e importações para o crescimento da economia portuguesa. A 30 de outubro o INE revelou que a economia portuguesa cresceu 0,2% em cadeia e 2,4% na comparação homóloga no terceiro trimestre. Ambas as taxas significam um abrandamento face aos 0,9% e 2,6%, respetivamente, registados entre abril e junho.

O INE apresenta ainda a estimativa rápida da atividade turística e as estimativas mensais de emprego e desemprego, todas relativas a outubro.

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INE confirma subida da inflação para 3,8% em outubro

Depois da Black Friday, é a vez da Cyber Monday Porque é importante e o que esperar:

A Cyber Monday encerra o período de cinco dias de compras que arranca com o feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos e inclui a Black Friday. Tradicionalmente dedicada aos descontos no comércio eletrónico, a iniciativa tornou-se um dos principais momentos da época de compras natalícias, sendo acompanhada de perto pelos investidores como um barómetro da resistência do consumo norte-americano e das perspetivas de receitas das grandes retalhistas. A Adobe Analytics prevê que as vendas online nos Estados Unidos atinjam um novo recorde de 15,1 mil milhões de dólares na Cyber Monday, mais 6,2% do que em 2025, com descontos que poderão chegar aos 30% nos produtos eletrónicos. As perspetivas surgem depois de a Black Friday ter superado as expectativas, com vendas online de 13,1 mil milhões de dólares, um crescimento homólogo de 11,1%.

Terça-feira, 1 de dezembro

Eurostat oferece dados da inflação para BCE digerir (10h00)

Porque é importante e o que esperar:

O Eurostat divulga a estimativa rápida da inflação de novembro na Zona Euro, com o consenso dos analistas a apontar para uma desaceleração de 4,0% para 3,9%, num indicador particularmente relevante para a decisão de política monetária do BCE de 17 de dezembro.

Segundo a ferramenta ECB Watch, que segue os futuros nos mercado de juros, a probabilidade de o banco central (ainda) liderado por Christine Lagarde aumentar as taxas na reunião de dezembro – em 25 pontos base pela terceira vez este ano – está nos 95%.

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Inflação na Zona Euro acelera para 4% em outubro e atinge máximos de três anos

Further tightening to come from the ECB to prevent inflation persistence (FT, acesso pago, em inglês)

Quarta-feira, 2 de dezembro

Dona da Zara apresenta contas

Porque é importante e o que esperar:

A Inditex, proprietária da Zara, apresenta contas, com o consenso dos analistas consultado pela agência EFE a apontar para um lucro próximo dos dois mil milhões de euros no terceiro trimestre (agosto a outubro), mais 8% em termos homólogos, estabelecendo um novo recorde para este período. No acumulado dos primeiros nove meses, as previsões apontam para lucros próximos dos cinco mil milhões de euros e receitas superiores a 30 mil milhões de euros.

Além dos resultados, os investidores estarão particularmente atentos à evolução das vendas em novembro, que inclui a Black Friday e coincide com o arranque da época de compras natalícias. O JPMorgan antecipa uma ligeira contração da margem bruta no terceiro trimestre, devido ao aumento dos custos de transporte, num contexto de perturbações provocadas pelo conflito no Médio Oriente. Os analistas esperam, contudo, que a gigante espanhola do retalho mantenha os objetivos para o conjunto do exercício, incluindo uma margem bruta em torno dos 58,4% e investimentos de 2,3 mil milhões de euros.

Leitura relacionada:

JP Morgan prevé que Inditex ajuste su margen por los costes de transporte, pero las ventas crecerán un 8% (Economia Digital, acesso em castelhano)

Quinta-feira, 3 de dezembro

Parlamento realiza debate de urgência sobre medidas do OE2027 (15h00)

Porque é importante e o que esperar:

A Assembleia da República realiza um debate de urgência requerido pelo Chega sobre a posição do Governo relativamente às medidas aprovadas no Orçamento do Estado para 2027 sobre a redução do IVA dos alimentos e a atualização das pensões.

O maior partido da oposição entregou no dia 26 ao Presidente da Assembleia da República o pedido de marcação de um debate de urgência. De acordo com a nota, assinada pelo líder parlamentar Pedro Pinto, o partido especifica que é sobre “o incumprimento gravíssimo do Governo, anunciado pelo Sr. Primeiro-Ministro relativamente a normas aprovadas no Orçamento de Estado para 2027, sobre a redução do IVA dos alimentos e atualização das pensões”.

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Sexta-feira, 4 de dezembro

Dados do emprego nos EUA na antecâmara da decisão da Fed (13h30)

Porque é importante e o que esperar: