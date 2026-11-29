Espanha vai a votos. Seis cenários para a formação do próximo Governopremium
A maioria absoluta de 176 deputados no Congresso constitui a principal referência da aritmética eleitoral. Praticamente todas as sondagens apontam para uma eventual coligação entre o PP e o Vox.
Da entrada do Vox num Executivo liderado pelo Partido Popular (PP) à continuidade de um Governo socialista, passando por uma eventual repetição eleitoral, a composição do próximo Congresso dos deputados será determinante para definir o futuro político de Espanha. O país vizinho vai a votos este domingo, devido à convocação de eleições legislativas antecipadas, num sistema parlamentar marcado pela fragmentação partidária e pela crescente polarização entre blocos ideológicos.
Estão em disputa os 350 lugares do Congresso, através de listas partidárias fechadas, bem como 208 dos 266 lugares do Senado. Apenas os primeiros elegem o primeiro-ministro, com os senadores a serem…
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