Louis Vuitton prepara saída do líder na China
Daniel DiCicco poderá deixar o cargo menos de dois anos após a nomeação, num contexto de quebra das vendas. A LVMH procura uma função para o gestor no Japão.
A Louis Vuitton prepara a saída de Daniel DiCicco, presidente executivo para a China continental, numa altura de quebra acentuada das vendas no país, segundo a Bloomberg (acesso pago). Entre os fatores que explicam o plano estarão a insatisfação da LVMH, dona da marca, com o desempenho comercial e as preferências pessoais do gestor, de acordo com pessoas conhecedoras do processo citadas pela agência.
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A quebra das vendas na China contribuiu para a descida de 5% das receitas da LVMH na Ásia-Pacífico, excluindo o Japão, no terceiro trimestre. Foi a única região em que o grupo registou uma redução da faturação. A Bloomberg associa o agravamento da queda no mercado chinês à reação nacionalista contra a Louis Vuitton depois de a marca vencer um processo por violação de marca registada contra a cadeia de bebidas Molly Tea.
A LVMH procura uma função para DiCicco no Japão, onde vive a sua família. O gestor entrou no grupo em abril do ano passado, depois de mais de uma década na Apple, onde liderou a operação mundial de retalho. A LVMH recusou comentar a informação e DiCicco não respondeu ao pedido de comentário da Bloomberg.
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Louis Vuitton prepara saída do líder na China
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