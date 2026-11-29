O presidente da Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva (EDIA), José Pedro Salema, morreu este domingo aos 53 anos, vítima de doença prolongada, disse à agência Lusa fonte da empresa. Engenheiro Agrónomo de profissão, era presidente da EDIA desde 2013.

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A Comissão Política Distrital de Beja do PSD já reagiu à morte de José Pedro Salema através de uma nota publicada nas redes sociais do partido, afirmando tratar-se de “um homem diretamente ligado ao desenvolvimento do setor agrícola” naquela região. “Num momento de consternação e de profunda tristeza, deixamos um enorme obrigado”, lê-se na nota. A distrital de Beja do PSD endereça ainda as condolências à família e amigos do presidente da EDIA.

A EDIA também já reagiu à morte de José Pedro Salema através das suas redes sociais, manifestando o seu profundo pesar.

A empresa recorda que José Pedro Salema desempenhou “um papel de grande relevância” na condução da EDIA e na “concretização de uma etapa particularmente importante” do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva. “O seu contributo para a afirmação de Alqueva, enquanto infraestrutura estruturante para a gestão e valorização dos recursos hídricos, para o desenvolvimento do regadio e para a modernização da agricultura no Alentejo, constitui um legado de inegável importância para a região e para o país”, lê-se na nota.

De acordo com a EDIA, o seu “empenho e dedicação deixaram uma marca” na empresa, nos seus colaboradores e no território, permanecendo o seu contributo “ligado à história” de Alqueva e à transformação que este projeto representa para a região e para o país.

“A sua memória permanecerá ligada à história da EDIA e de Alqueva”, sublinham.