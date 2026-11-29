A OPEP+ tem um acordo de princípio para manter inalteradas as quotas de produção de petróleo no primeiro trimestre, segundo a Bloomberg (acesso pago). A agência cita dois delegados que pediram anonimato e adianta que a Arábia Saudita e os seus parceiros deverão ratificar o plano em reuniões online este domingo.

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A manutenção das quotas deverá ter um efeito reduzido sobre a oferta, uma vez que a maioria dos membros já produz tanto quanto consegue, explica a agência. A guerra entre os Estados Unidos e o Irão continua a condicionar os exportadores do Golfo Pérsico, apesar da recuperação dos fluxos de petróleo para os níveis anteriores ao conflito.

A aliança está também a concluir uma avaliação externa da capacidade máxima de produção de cada país, mas o Iraque rejeita o limite que lhe foi atribuído nesse processo. Estas divergências antecedem um possível regresso do mercado a um excedente de oferta no próximo ano, que poderá aumentar a pressão sobre os preços. Os futuros do petróleo caíram quase 20% este mês, perante a recuperação da oferta e a fragilidade da procura, reduzindo as receitas dos membros do grupo.