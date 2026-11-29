A participação nas eleições legislativas espanholas deste domingo registou um máximo histórico de 68,02% às 18:00, mais 14,8 pontos percentuais do que nas eleições de 2023 e o maior número de eleitores de sempre a votar até a esta hora. Até às 18h00 locais (menos uma hora em Lisboa), e a duas horas do fecho das urnas, tinham exercido o seu direito de voto 22.501.298 eleitores, face aos 18.671.607 cidadãos (53,13% do total) que o tinham feito até essa mesma hora nas eleições de 23 de julho de 2023.

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Espanha realiza este domingo legislativas antecipadas com as sondagens mais recentes a anunciarem como cenário mais provável uma maioria absoluta de direita e extrema-direita no Parlamento, que poderá pôr termo a oito anos de governos de esquerda.

As eleições foram convocadas em 05 de outubro pelo atual primeiro-ministro, o socialista Pedro Sánchez, que pôs fim à legislatura iniciada em 2023 depois de o parlamento ter rejeitado dois decretos com medidas para a habitação com que o governo tinha avançado face a manifestações com milhares de pessoas nas ruas em protestos contra despejos e a dificuldade de comprar ou arrendar uma casa.