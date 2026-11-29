A tecnológica sul-coreana Samsung Electronics vai apresentar em janeiro o seu primeiro robô humanoide, equipado com mãos capazes de manipular objetos com uma precisão semelhante à humana, segundo a agência sul-coreana Yonhap.

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A empresa tomou a decisão final na passada quinta-feira, após uma avaliação do estado de desenvolvimento do projeto pelo conselho de administração, tendo em vista a sua apresentação na Feira de Eletrónica de Consumo (CES), que decorrerá de 06 a 09 de janeiro, em Las Vegas, nos Estados Unidos, avançou a Yonhap.

As mãos do robô incorporam tecnologias desenvolvidas para as dobradiças dos smartphones dobráveis Galaxy, com mecanismos de acionamento em cada articulação dos dedos que permitem rodar objetos e reajustar a preensão sem os largar, informou a agência.

O robô humanoide dispõe também de um ecrã flexível para comunicar com pessoas. O nome e outras especificações técnicas do robô permanecem desconhecidos.

A Samsung pretende iniciar a comercialização do humanoide através da sua integração nas próprias fábricas, segundo a Yonhap, em linha com o objetivo anunciado em março de transformar as suas unidades de produção, na Coreia do Sul e no estrangeiro, em instalações autónomas baseadas em inteligência artificial (IA) até 2030.

A empresa segue assim os passos do Grupo Hyundai Motor, que controla a norte-americana Boston Dynamics, criadora do humanoide Atlas, cuja entrada nas fábricas da fabricante automóvel está prevista para 2028 em tarefas de preparação de peças, antes de alargar as suas funções à montagem de componentes em 2030.