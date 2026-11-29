A S&P Global Ratings reviu para negativa a perspetiva do rating de França, mantendo a notação em A+, perante a subida da dívida pública e o fraco crescimento económico, segundo a Bloomberg. A decisão, anunciada na sexta-feira, deixa o país com perspetiva negativa nas três maiores agências de notação financeira e reflete também a falta de consenso político para reduzir o défice.

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O défice de 2026 deverá atingir 5,4% do PIB, ou mesmo ultrapassar esse valor, face à meta inicial do Governo de 5%. Para 2027, a S&P estima um défice de cerca de 5,3% do PIB e um crescimento económico de 0,6%, inferior ao previsto pelo executivo. Segundo a agência, a subida dos custos de financiamento da dívida deverá absorver grande parte do esforço de consolidação orçamental.

O Governo minoritário enfrenta dificuldades para aprovar o orçamento de 2027, enquanto a incerteza sobre as políticas após as presidenciais já pesa no investimento privado, segundo a S&P. A agência admite baixar o rating se os défices não diminuírem significativamente ou se o crescimento ficar aquém das suas previsões durante um período prolongado. O ministro das Finanças, Roland Lescure, defendeu a aprovação rápida de um orçamento que reduza o défice para um máximo de 5% do PIB.