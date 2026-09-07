12 perguntas e respostas para perceber as novas regras da contratação pública

Quanto sobem os limites para recorrer ao ajuste direto? 2 de 12

Os limites passam a ser significativamente mais elevados. Nos contratos de aquisição de bens e serviços, o ajuste direto pode ser utilizado até aos 75 mil euros, quando anteriormente o limite era de 20 mil euros. Nas empreitadas de obras públicas, o valor sobe de 30 mil para 150 mil euros.

Na prática, contratos que anteriormente obrigavam à adoção de procedimentos mais concorrenciais passam a poder ser celebrados através de um procedimento mais simples.