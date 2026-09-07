12 perguntas e respostas para perceber as novas regras da contratação pública
Aumento dos limiares para ajuste direto e consulta prévia, flexibilização dos concursos públicos e uma maior margem dada às entidades adjudicantes. Conheça as mudanças na Lei dos Contratos Públicos.Ver Descodificador
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O que muda com o novo Código dos Contratos Públicos?
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Quanto sobem os limites para recorrer ao ajuste direto?
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E o que acontece à consulta prévia?
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O concurso público também fica mais flexível?
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O que significa, na prática, dar mais margem às entidades adjudicantes?
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A maior flexibilidade pode permitir negociação nos concursos?
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O que são “propostas satisfatórias” e por que é que esta alteração é relevante?
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A subida dos limiares significa menos concorrência?
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Quem ganha com esta reforma?
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Quando entram em vigor as novas regras e o que devem fazer as entidades públicas?
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As novas regras aplicam-se aos procedimentos que já estão em curso?
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O que muda na arbitragem dos contratos públicos?
12 perguntas e respostas para perceber as novas regras da contratação pública
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O que muda com o novo Código dos Contratos Públicos?
A reforma pretende tornar a contratação pública mais rápida, reduzindo a carga burocrática associada aos procedimentos. O Governo aponta a morosidade, o excesso de formalidades e a desatualização de algumas regras como obstáculos à execução do investimento público. A revisão altera, por isso, várias regras relativas à escolha e tramitação dos procedimentos. Entre as mudanças de maior impacto estão o aumento dos limiares do ajuste direto e da consulta prévia e uma maior margem de decisão das entidades adjudicantes. O diploma procura, segundo o Executivo, adequar a complexidade do procedimento ao valor e à natureza do contrato.
Proxima Pergunta: Quanto sobem os limites para recorrer ao ajuste direto?
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Quanto sobem os limites para recorrer ao ajuste direto?
Os limites passam a ser significativamente mais elevados. Nos contratos de aquisição de bens e serviços, o ajuste direto pode ser utilizado até aos 75 mil euros, quando anteriormente o limite era de 20 mil euros. Nas empreitadas de obras públicas, o valor sobe de 30 mil para 150 mil euros.
Na prática, contratos que anteriormente obrigavam à adoção de procedimentos mais concorrenciais passam a poder ser celebrados através de um procedimento mais simples.
Proxima Pergunta: E o que acontece à consulta prévia?
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E o que acontece à consulta prévia?
Também aqui os limiares aumentam de forma expressiva. Para a aquisição de bens e serviços, o limite passa de 75 mil para 130 mil euros. Nas empreitadas de obras públicas, sobe de 150 mil para um milhão de euros. A consulta prévia continua a pressupor a consulta de vários operadores económicos, distinguindo-se, por isso, do ajuste direto. A alteração significa, contudo, que um número maior de contratos poderá ser realizado através de procedimentos menos pesados do que o concurso público. O impacto será particularmente relevante na contratação de empreitadas.
Proxima Pergunta: O concurso público também fica mais flexível?
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O concurso público também fica mais flexível?
Sim. Uma das alterações mais relevantes da reforma é precisamente a possibilidade de flexibilizar a tramitação dos concursos públicos abaixo dos limiares europeus. As entidades adjudicantes passam a dispor de maior margem para definir a forma como o procedimento é conduzido, tendo em conta objetivos como a simplificação, a eficiência ou a celeridade. A ideia é evitar que contratos de menor dimensão sejam sujeitos a uma tramitação excessivamente pesada.
Proxima Pergunta: O que significa, na prática, dar mais margem às entidades adjudicantes?
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O que significa, na prática, dar mais margem às entidades adjudicantes?
Significa que as entidades públicas deixam de estar tão condicionadas por uma tramitação única e rigidamente definida para determinados procedimentos. Dentro dos limites previstos na lei, passam a poder adaptar etapas e soluções procedimentais às características do contrato e aos objetivos que pretendem alcançar. A intenção é permitir que a contratação seja mais rápida e proporcional. Essa margem, contudo, não significa liberdade absoluta: continuam a aplicar-se os princípios da contratação pública, nomeadamente os da concorrência, igualdade, transparência, imparcialidade e boa gestão dos dinheiros públicos.
Proxima Pergunta: A maior flexibilidade pode permitir negociação nos concursos?
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A maior flexibilidade pode permitir negociação nos concursos?
A reforma alarga a margem para que, nos procedimentos abaixo dos limiares europeus, as entidades adjudicantes possam recorrer a soluções procedimentais mais flexíveis, incluindo mecanismos de negociação quando estejam reunidos os pressupostos previstos no novo regime. O objetivo é permitir que a entidade pública consiga melhorar ou clarificar as propostas antes da decisão final. Trata-se de uma alteração relevante face a uma visão mais rígida do concurso público. A negociação, porém, terá de respeitar as regras e os princípios aplicáveis ao procedimento e não poderá transformar-se num mecanismo para favorecer determinados operadores.
Proxima Pergunta: O que são “propostas satisfatórias” e por que é que esta alteração é relevante?
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O que são “propostas satisfatórias” e por que é que esta alteração é relevante?
O novo regime introduz a possibilidade de não adjudicar quando não existam “propostas satisfatórias”. É uma mudança relevante porque acrescenta um novo fundamento à decisão de não avançar com a contratação. A questão central passa a ser perceber o que deve ser considerado uma proposta satisfatória à luz das necessidades definidas pela entidade adjudicante. A aplicação desta regra exigirá, por isso, fundamentação e respeito pelos princípios que regem a contratação pública. Na prática, aumenta a margem de decisão da entidade pública, mas também a importância da fundamentação das suas escolhas.
Proxima Pergunta: A subida dos limiares significa menos concorrência?
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A subida dos limiares significa menos concorrência?
Não necessariamente, mas é uma das questões que a reforma coloca. Ao aumentar significativamente os valores que permitem recorrer ao ajuste direto ou à consulta prévia, o legislador reduz o número de situações em que é obrigatório recorrer a procedimentos mais abertos. O Governo entende que as garantias de concorrência e transparência se mantêm e que os novos limites permitem adequar o procedimento à dimensão dos contratos. Mas a aplicação prática será determinante. Continuam a ser proibidos comportamentos destinados a dividir artificialmente contratos ou a contornar as regras de concorrência.
Proxima Pergunta: Quem ganha com esta reforma?
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Quem ganha com esta reforma?
As entidades adjudicantes são as que recebem diretamente maior margem de manobra, podendo escolher procedimentos menos complexos e adaptar a sua tramitação. Para as empresas, a mudança pode significar processos de contratação mais rápidos e menos burocráticos, embora o aumento do recurso a procedimentos menos abertos possa também reduzir oportunidades de participação em determinados contratos. As autarquias e outros organismos públicos poderão beneficiar particularmente da subida dos limites das empreitadas. O impacto final dependerá, contudo, da forma como cada entidade aplicar a nova margem de decisão.
Proxima Pergunta: Quando entram em vigor as novas regras e o que devem fazer as entidades públicas?
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Quando entram em vigor as novas regras e o que devem fazer as entidades públicas?
O novo regime foi publicado em Diário da República a 4 de setembro através do Decreto-Lei n.º 177/2026 e entra em vigor a 1 de outubro. Até lá, as entidades adjudicantes terão de adaptar procedimentos, modelos e práticas internas às novas regras.
Proxima Pergunta: As novas regras aplicam-se aos procedimentos que já estão em curso?
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As novas regras aplicam-se aos procedimentos que já estão em curso?
Não e sim. A reforma não tem, em regra, aplicação retroativa: o novo regime aplica-se aos procedimentos de formação de contratos públicos iniciados após a sua entrada em vigor, prevista para 1 de outubro. Os procedimentos que já tenham sido iniciados continuam, em princípio, a reger-se pelas regras do Código dos Contratos Públicos atualmente em vigor. Isto significa que a subida dos limiares do ajuste direto e da consulta prévia não permite transformar automaticamente um concurso ou outro procedimento já lançado num procedimento mais simples. A regra é particularmente relevante para evitar alterações às regras a meio de um procedimento e garantir segurança jurídica aos operadores económicos que nele participam. Como exceção, as regras sobre modificações objetivas ao contrato e resolução de litígios aplicam se aos contratos atualmente em vigor.
Proxima Pergunta: O que muda na arbitragem dos contratos públicos?
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O que muda na arbitragem dos contratos públicos?
O novo Código dos Contratos Públicos passa a estabelecer expressamente que o recurso à arbitragem para resolver litígios relativos à contratação pública é plenamente voluntário. As entidades adjudicantes podem prever o recurso a um tribunal arbitral para litígios pré-contratuais ou relacionados com a execução dos contratos, mas os candidatos ou concorrentes têm de aceitar essa possibilidade. Essa aceitação passa a ser expressamente exigida e a recusa de um candidato ou concorrente não pode, por si só, determinar a exclusão da candidatura ou proposta. O objetivo é ultrapassar problemas de constitucionalidade e de compatibilidade com o Direito da União Europeia identificados no anterior regime. A reforma prevê ainda a recuperação das comissões de conciliação como mecanismo alternativo de resolução de litígios.