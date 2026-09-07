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12 perguntas e respostas para perceber as novas regras da contratação pública

Aumento dos limiares para ajuste direto e consulta prévia, flexibilização dos concursos públicos e uma maior margem dada às entidades adjudicantes. Conheça as mudanças na Lei dos Contratos Públicos.

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  1. O que muda com o novo Código dos Contratos Públicos?

  2. Quanto sobem os limites para recorrer ao ajuste direto?

  3. E o que acontece à consulta prévia?

  4. O concurso público também fica mais flexível?

  5. O que significa, na prática, dar mais margem às entidades adjudicantes?

  6. A maior flexibilidade pode permitir negociação nos concursos?

  7. O que são “propostas satisfatórias” e por que é que esta alteração é relevante?

  8. A subida dos limiares significa menos concorrência?

  9. Quem ganha com esta reforma?

  10. Quando entram em vigor as novas regras e o que devem fazer as entidades públicas?

  11. As novas regras aplicam-se aos procedimentos que já estão em curso?

  12. O que muda na arbitragem dos contratos públicos?