A inteligência artificial já fala português. O que é o Amália e em que setores vai ser aplicado?

Em que consiste o modelo de IA Amália? 1 de 7

O Amália é um grande modelo de linguagem (Large Language Model – LLM) e o primeiro a ser desenvolvido em português de Portugal. Trata-se de uma tecnologia de inteligência artificial capaz de processar, compreender e gerar texto a partir de grandes quantidades de dados utilizados durante o seu treino. O projeto foi anunciado pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, durante a cerimónia de abertura da Web Summit em 2024.

Este modelo foi desenvolvido para compreender e gerar texto em português, com especial atenção à variante europeia e ao contexto cultural e linguístico de Portugal. O nome “Amália” presta homenagem à cantora Amália Rodrigues e corresponde ao acrónimo Assistente Multimodal Automático de Linguagem com Inteligência Artificial.

O projeto teve um tempo total de execução de 18 meses. Numa primeira fase procedeu-se ao treino do modelo com dados em português, tendo sido disponibilizada internamente, para testes e desenvolvimento, uma versão beta em abril de 2025. Em setembro de 2025, já tinha sido disponibilizada uma versão em desenvolvimento do modelo, baseada numa plataforma para investigadores, professores e alunos universitários portugueses, a IAEdu.

O projeto envolveu um consórcio de várias universidades, incluindo a Nova FCT, o Instituto Superior Técnico (IST), a Universidade de Coimbra, a Universidade do Minho e a Universidade do Porto. Ao todo foram mais de 60 investigadores e alunos envolvidos.