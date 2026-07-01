Inteligência Artificial

A inteligência artificial já fala português. O que é o Amália e em que setores vai ser aplicado?

O Amália é o primeiro grande modelo de linguagem desenvolvido em português. Neste descodificador explicamos o que é, como funciona, para que serve e o que o distingue de outros modelos de IA.

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  1. Em que consiste o modelo de IA Amália?

  2. Qual o custo do desenvolvimento do modelo?

  3. O Amália vai ser aplicado em que entidades?

  4. O Amália vai ser um ChatGPT português?

  5. Qualquer utilizador pode utilizar o Amália?

  6. Qual o volume de dados que foi utilizado para treinar o Amália?

  7. É importante para Portugal ter um modelo de IA nacional?