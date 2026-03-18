A lista de clientes da Spinumviva vai ser divulgada?

Que tipos de oposição pode haver e quias as consequências? 11 de 11

A lei portuguesa que regula o exercício de funções por titulares de cargos políticos prevê diferentes tipos de oposição ao acesso público das declarações de rendimentos e património. No contexto do caso Spinumviva pode acontecer uma oposição parcial ou integral.

Na parcial, Montenegro solicita que alguns elementos específicos da sua declaração não sejam tornados públicos. Por exemplo, pode tentar ocultar clientes ou contratos específicos, como os da Spinumviva. Enquanto a análise da EpT decorre, o acesso a esses elementos fica suspenso. Se aceites, apenas os elementos considerados sensíveis permanecem ocultos, e o restante é divulgado normalmente.

Se rejeitada, todos os elementos, incluindo os que estavam em oposição, são divulgados.

Na oposição integral, o titular solicita que toda a declaração seja temporariamente ou permanentemente restrita. Geralmente é justificada por motivos mais amplos de proteção de interesses de terceiros ou de segurança e preservação da vida privada. Toda a declaração fica suspensa para consulta pública até a decisão da EpT. A divulgação total ou parcial só ocorre após avaliação da EpT sobre a validade da oposição.