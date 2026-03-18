Política

A lista de clientes da Spinumviva vai ser divulgada?

Entidade para a Transparência alerta que Montenegro pode ainda opor-se ao acesso público da lista de clientes da Spinumviva. Isto apesar da decisão do TC. Conheça todos os cenários em cima da mesa.

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  1. O que ainda está em causa no caso da lista de clientes da Spinumviva?

  2. O que decidiu o Tribunal Constitucional?

  3. O que fez a Entidade para a Transparência enquanto esperava pela decisão do TC?

  4. O que foi apreciado no recurso do TC?

  5. A divulgação dos dados patrimoniais e clientes da Spinumviva é imediata?

  6. Qual lei permite essa oposição que pode ser feita pelo Primeiro-ministro?

  7. Quais são os efeitos dessa oposição?

  8. E isso pode então atrasar a divulgação dos rendimentos de Motenegro?

  9. A possibilidade de oposição contradiz a decisão do TC?

  10. E quanto aos outros políticos ou ministros, o que pode acontecer?

  11. Que tipos de oposição pode haver e quias as consequências?