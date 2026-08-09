Consumo Sustentável

A máquina por detrás da máquina. Quem é e como funciona a dona da Volta

Saiba que entidades estão por detrás do sistema Volta e como funciona a ‘máquina’ que implementa o depósito e reembolso de embalagens.

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  1. O que é a Volta?

  2. Que empresa gere a Volta?

  3. Quem são os associados?

  4. Porque foi criado este sistema?

  5. Que investimento foi feito no sistema Volta?

  6. Quem compra as máquinas a quem?

  7. Como se financia a SDR Portugal?

  8. E como funciona o sistema, depois de as garrafas e latas serem devolvidas?

  9. Quais os resultados financeiros que a empresa tem apresentado?