A máquina por detrás da máquina. Quem é e como funciona a dona da Volta

Como se financia a SDR Portugal? 7 de 9

“Os embaladores/produtores financiam o sistema através das suas contribuições para a SDR Portugal, assente na Responsabilidade Alargada do Produtor, sendo complementado pelas receitas da venda dos materiais recolhidos e pelo valor dos depósitos não reclamados”, explica a SDR Portugal, para depois concluir: “Trata-se, portanto, de um sistema integralmente financiado pelos produtores, sem recurso a verbas do Estado, dos contribuintes ou a custos permanentes para os consumidores”.

O “valor dos depósitos não reclamados” é o montante de depósito (10 cêntimos por embalagem) que foi pago pelos consumidores no ato de compra mas que estes não chegaram a reaver, porque não devolveram as embalagens em causa. São considerados “não reclamados” os montantes não reembolsados aos consumidores no final do terceiro ano após a colocação no mercado das embalagens respetivas, bem como os vales não redimidos durante o período de validade.

Estes cêntimos ‘perdidos’ não “ficam” no supermercado: se não são reclamados pelo consumidor, há dois destinos possíveis, de acordo com o regulador do setor.

Os valores de depósito não reclamados pelos consumidores podem, por um lado, ser reinvestidos na atividade do SDR, mas apenas no caso de serem alcançadas as metas de recolha das embalagens abrangidas pelo sistema. Caso essas metas não sejam cumpridas, os montantes correspondentes aos depósitos não reclamados revertem para o Fundo Ambiental e para o Fundo para a Promoção dos Direitos dos Consumidores.

As “receitas da venda dos materiais recolhidos” referem-se ao dinheiro obtido com a venda das embalagens aos recicladores, por parte da SDR, depois de contadas e triadas.

O apuramento do valor das prestações financeiras a serem entregues pelos produtores/embaladores (que incluem os retalhistas) é feito mensalmente, em função das quantidades colocadas em mercado declaradas por cada um.

Nas palavras do presidente da SDR Portugal, Leonardo Mathias, as prestações financeiras juntam-se à venda dos materiais reciclados e aos depósitos não reclamados para “zerar” a equação que coloca, de um lado, as fontes de financiamento e, do outro, os custos do sistema, procurando igualá-los.

De acordo com o Relatório e Contas de 2021, o primeiro a ser emitido e disponível no site da SDR Portugal, as duas associações de empresas que, em conjunto, constituem os associados da SDR Portugal, a Circular Drinks a SDRetalhistas, concordaram entregar uma contribuição financeira inicial para dotar a SDR Portugal dos meios financeiros suficientes para suprir as necessidades durante os dois primeiros anos de atividade, com vista à implementação do futuro sistema de depósito e reembolso. O valor global da contribuição inicial foi fixado em 2,47 milhões de euros. O objetivo, na altura, era que o sistema SDR fosse implementado logo em janeiro de 2022.

Já no relatório e contas de 2025, é dada nota que foi acordada uma “Contribuição Inicial Adicional”, que elevou o valor avançado para suprir as necessidades da atividade em 4 milhões de euros, fixando-se em 6,47 milhões.

Questionada sobre os valores que a SDR Portugal prevê angariar até ao final deste ano com a soma do valor de depósito das embalagens não devolvidas, com o dinheiro que é obtido com a venda das embalagens aos recicladores e com as contribuições dos embaladores/produtores, a entidade responde apenas que o valor será “o necessário para garantir o funcionamento em pleno do sistema de depósito e reembolso em Portugal”. Em paralelo, indica que esta informação será, “oportunamente”, reportada à tutela e disponibilizada nos Relatórios e Contas. Quanto aos custos previstos para a atividade em 2026, a entidade remete também para o relatório e contas deste ano, ainda não disponível.