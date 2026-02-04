A minha empresa foi afetada pela Kristin. Como posso aceder às linhas do Banco de Fomento?

O que são estas linhas? 1 de 6

Em causa estão duas linhas de apoio à reconstrução das empresas dos concelhos afetados pela passagem da depressão Kristin e que consistem em garantias de carteira no valor global de 1,5 mil milhões de euros.

São os bancos que emprestam o dinheiro às empresas, mas estas operações beneficiam de uma garantia pública de 70% ou 80%, consoante o tamanho da empresa.

Há uma linha de apoio à liquidez com o montante de 500 milhões de euros, que visa apoiar a tesouraria e necessidades mais imediatas das empresas, como o pagamento de salários, faturas e fornecedores.

Há uma outra linha de apoio ao investimento com o montante de mil milhões de euros e que financia as reconstruções de fábricas ou recuperação de equipamentos decorrentes dos danos causados por tempestades e fenómenos climatéricos.