A Ordem dos Advogados pode ou deve nomear um advogado oficioso para José Sócrates?

Quando é que um arguido pode ter um advogado oficioso?

No direito português existem dois fundamentos distintos para a intervenção de defensor oficioso, sendo que é apoio judiciário por insuficiência económica o mais comum. Assim sendo, nesta situação, o arguido pode requerer apoio judiciário quando demonstre insuficiência económica ou impossibilidade de suportar honorários. Esta avaliação é feita pela Segurança Social, com base em critérios legais de rendimentos, património e encargos. Se for concedido, é nomeado o advogado e o Estado suporta (total ou parcialmente) os honorários.

Mas também pode ser nomeado para garantir defesa obrigatória, que é o caso de Sócrates na Operação Marquês. Independentemente da situação económica, o processo penal exige defensor em várias fases: no interrogatório judicial, na instrução, no julgamento, em sede de recurso, quando o arguido está preso e em processos por crimes mais graves. Se o arguido não constituir advogado, ficar sem defensor (por renúncia ou cessação) ou o processo não puder prosseguir sem defesa, o tribunal tem de nomear defensor oficioso para garantir o direito de defesa e a regularidade processual. Este é um mecanismo de garantia do processo, não necessariamente de apoio social.