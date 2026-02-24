Descodificador

A Ordem dos Advogados pode ou deve nomear um advogado oficioso para José Sócrates?

Sócrates ficou novamente sem advogado de defesa no processo Marquês. O Tribunal vai pedir à Ordem dos Advogados que seja nomeado um oficioso. Será que pode, segundo regras do apoio judiciário?

Ver Descodificador Ver Descodificador

  1. A escolha de um advogado oficioso para José Sócrates pela Ordem é aleatória?

  2. Pode ser escolhido qualquer advogado que esteja inscrito na Ordem para oficioso?

  3. O advogado nomeado pela Ordem é obrigado a aceitar ou pode recusar?

  4. Quando é que um arguido pode ter um advogado oficioso?

  5. A sucessiva perda de advogado pode ser considerada manobra dilatória?

  6. Sócrates pode ser obrigado a reembolsar o Estado?