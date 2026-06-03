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A pena suspensa de Salgado é aplicável a todos os processos?

Salgado não vai cumprir pena de prisão efetiva nos processos EDP/Manuel Pinho e no processo autónomo da Operação Marquês. Mas o que aocntece aos restantes processos? E o que significa a pena suspensa?

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  1. O que foi decidido pelo tribunal relativamente ao cumprimento da pena de Salgado?

  2. Esta decisão quer dizer que RIcardo Salgado foi absolvido?

  3. Quais os argumentos da juíza para a suspensão da pena de prisão?

  4. O que dizia a perícia médica?

  5. A suspensão da pena é em relação a todos os processos de Salgado?

  6. Então o que acontece em relação aos outros processos?

  7. Quais são os outros processos que envolvem Ricardo Salgado?

  8. O que dizem os advogados de defesa face a esta decisão da juíza?