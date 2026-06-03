A pena suspensa de Salgado é aplicável a todos os processos?

Esta decisão quer dizer que RIcardo Salgado foi absolvido? 2 de 8

Não. A suspensão da execução da pena não elimina a condenação. Do ponto de vista jurídico, o tribunal aplica uma pena concreta, considera provada a prática do crime e profere uma condenação. O que fica suspenso não é a condenação, mas apenas a execução efetiva da pena de prisão. Uma pena suspensa não equivale a um perdão ou absolvição.

Além disso, a suspensão pode ficar sujeita a deveres, regras de conduta ou acompanhamento pela Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. E pode ser revogada caso o condenado pratique novos crimes ou viole gravemente as obrigações impostas, hipótese em que a pena de prisão pode vir a ser executada.

Outra questão distinta é a do cancelamento do registo criminal. A lei prevê mecanismos de não transcrição ou cancelamento após determinados prazos e em certas circunstâncias, mas isso não apaga retroativamente a condenação nem altera o facto de ter existido uma decisão penal condenatória.

Por isso, juridicamente, a formulação mais rigorosa é esta: a suspensão da execução da pena evita, para já, o cumprimento efetivo da prisão, mas não elimina a condenação criminal nem o correspondente registo no cadastro.