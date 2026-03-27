Mudanças na lei laboral

A pensar nas férias? Da marcação aos dias extra, tudo o que tem de saber

Ainda não marcou as férias? Saiba que a empresa tem de elaborar o mapa até dia 15 de abril. Em paralelo, o Governo está a negociar dias extra de descanso. O ECO explica tudo em sete respostas.

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  1. Antes de mais, a quantos dias de férias tenho direito?

  2. Mas o número de dias de férias não ia ser aumentado?

  3. Tenho, então, 22 dias. Até quando posso marcar?

  4. Tenho de gozar todos os dias de férias de forma consecutiva?

  5. E se não houver acordo entre empregador e trabalhador?

  6. Posso interromper as férias para ficar de baixa?

  7. Quando vou receber o subsídio de férias?