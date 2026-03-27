A pensar nas férias? Da marcação aos dias extra, tudo o que tem de saber

Mas o número de dias de férias não ia ser aumentado? 2 de 7

Este é um dos temas em negociação no âmbito da reforma da lei do trabalho, que está a ser discutida há oito meses pelo Governo com as quatro confederações empresariais e a UGT.

A proposta apresentada pelo Governo em julho do ano passado (a primeira a ser colocada em cima da mesa) passava por alterar os tipos de falta, de modo a que fosse possível ao trabalhador adquirir dois dias extra de férias, isto é, poderia dar até duas faltas justificadas para “antecipação ou prolongamento de férias”. As críticas não tardaram.

Já em novembro, o Governo propôs outra solução: manter os 22 dias de férias mínimos hoje previstos, mas repor os três dias extra anteriormente previstos, caso o trabalhador não tenha faltado ou tenha tido apenas faltas justificadas no ano anterior.

Em resposta, a UGT defendeu, na contraproposta que apresentou em fevereiro, que o total mínimo de dias de férias deve passar para 25, ainda que se admita a possibilidade de se descontarem até três dias, no caso de o trabalhador ter faltado injustificadamente no ano anterior.

As confederações empresariais não têm mostrado sinais favoráveis a esta ideia da UGT, tendo o presidente da Confederação Empresarial de Portugal (CIP), Armindo Monteiro, identificado este como um dos temas onde não foi possível um acordo. E, no novo documento apresentado pelo Governo, a ideia dar três dias extra de descanso já não consta.

Além desse desacordo na Concertação Social, importa notar que esse é um tema que ainda será discutido no Parlamento, pelo que ainda não é certo se e quantos dias extra de férias terão os trabalhadores portugueses, com a revisão do Código do Trabalho.