Inteligência Artificial

Abrandar a inteligência artificial: o sobressalto, as propostas e os compromissos

O risco de perda do controlo da IA preocupa cada vez mais, sendo o tema do momento na comunidade tecnológica, e até fora dela. Conheça o que está em causa e o que dizem os principais intervenientes.

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  1. Como começou este sobressalto com a IA?

  2. Por que é que agora é diferente?

  3. O que foi proposto concretamente?

  4. Que compromissos já foram assumidos?

  5. O regulamento europeu diz algo sobre isto?

  6. Como reagiu Donald Trump?

  7. O que implica isto para os investidores?