Abrandar a inteligência artificial: o sobressalto, as propostas e os compromissos

Como começou este sobressalto com a IA? 1 de 7

Em março 2023, uma carta aberta do think thank Future of Life Institute, assinada por personalidades como Elon Musk e Steve Wozniak – incluindo o professor português Luís Moniz Pereira -, exigiu uma “pausa de pelo menos seis meses” no treino de sistemas de inteligência artificial (IA) generativa. Entre as preocupações dos signatários estava o risco de “perda de controlo” destes sistemas.

Mais de três anos depois, a discussão sobre o ritmo de desenvolvimento tecnológico regressou com toda a força, e agora ao mais alto nível. Dario Amodei, cofundador e CEO da Anthropic, empresa que desenvolveu alguns dos modelos de IA mais capazes do mundo, publicou um texto em que declara: “Precisamos de abrandar o ritmo com que melhoramos as capacidades dos modelos de IA.”

Mas o que parece um sobressalto é, na verdade, um debate público que foi conhecendo vários capítulos ao longo de todo este verão.

Por exemplo, em julho, 1.386 trabalhadores das grandes empresas do setor, como OpenAI, Anthropic, Meta e Google, publicaram um manifesto que pede ao Governo dos EUA que apoie “um esforço internacional para desenvolver as ferramentas técnicas e de governação necessárias para regular deliberadamente o ritmo de avanço na fronteira do desenvolvimento de IA automatizada”.

Também nesse mês, Demis Hassabis, cofundador da Google DeepMind e vencedor do Nobel da Química em 2024, propôs publicamente um sistema, liderado pelos EUA, em que as empresas de IA avançada submeteriam voluntariamente os seus modelos a um processo de testagem. Esta avaliação ficaria a cargo de um organismo de auto-regulação ou de uma entidade constituída em regime de parceria público-privada sob supervisão federal.

No final de agosto, Bill Gates publicou um extenso artigo em que assume sérias preocupações com os impactos da IA, incluindo no emprego. “Se alguém tivesse um plano viável para abrandar o avanço da IA ​​globalmente, eu provavelmente apoiá-lo-ia. No entanto, não acredito que isso vá acontecer. Os incentivos geopolíticos e económicos são muito fortes para que se avance a toda a velocidade”, escreveu o fundador da Microsoft.