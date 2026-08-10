Acabou tabu nos salários? Sete respostas sobre novas regras da transparência

Vou saber o salário associado a um posto de emprego ainda no anúncio? 1 de 7

Em princípio, não. Chegou a haver essa expectativa, mas o projeto de proposta de lei não aponta nesse sentido.

A diretiva europeia estabelece que a informação sobre a remuneração inicial ou o seu intervalo deve ser fornecidas “de forma a assegurar uma negociação informada e transparente sobre a remuneração”, podendo a divulgação ser feita, por exemplo, “por meio da publicação de um anúncio de oferta de emprego, antes da entrevista de emprego ou por outro meio”.

Esta redação abriu assim a porta — e criou a expectativa — de que pelo menos as faixas salariais passariam a ser publicitadas nos anúncios de emprego. No entanto, no projeto de proposta de lei preparado pelo Governo para transpor essa diretiva, não há qualquer referência a essa obrigação.

No documento a que o ECO teve acesso, o Executivo cria, sim, um novo artigo dedicado à transparência remuneratória no acesso ao emprego e deixa claro que os candidatos a emprego têm direito a receber informações sobre a remuneração inicial ou o seu intervalo. Mas determina apenas que essa informação tem de ser prestada “em momento anterior à data de celebração do contrato de trabalho”, isto é, não necessariamente no anúncio da oportunidade de trabalho, nem sequer antes da entrevista de emprego.