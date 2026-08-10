Trabalho

Acabou tabu nos salários? Sete respostas sobre novas regras da transparência

Portugal tinha até 7 de junho para adotar regras europeias da transparência salarial. Não o fez, mas Governo já tem proposta nesse sentido. O ECO explica o que pode mudar, em sete respostas.

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  1. Vou saber o salário associado a um posto de emprego ainda no anúncio?

  2. Empregador pode perguntar ao candidato quanto está a receber?

  3. Já fui contratado. Vou poder saber quanto ganham os meus colegas?

  4. Afinal, trabalhadores podem divulgar informações relativas ao salário?

  5. Fiz queixa contra discriminação salarial. Vou ficar mais protegido com novas regras?

  6. Discriminação salarial vai resultar em penalizações agravadas para empresas?

  7. Afinal, quando entram em vigor estas regras?