Comércio

Acordo UE-Índia: o que muda, porque é histórico, e como pode beneficar Portugal

É histórico e promete mexer com a economia global: o que muda com o acordo comercial entre a União Europeia e a Índia assinado esta terça-feira em Nova Deli?

  1. Qual o significado do acordo comercial EU-Índia?

  2. O que está incluído no acordo?

  3. Que tarifas vão baixar?

  4. O que fica de fora?

  5. O que ficou acordado nos serviços?

  6. Quais as relações económicas entre a UE e a Índia?

  7. E entre Portugal e a Índia?

  8. Em que é que Portugal poderá beneficiar?

  9. As indicações geográficas ficam protegidas?

  10. Quais os próximos passos até à entrada em vigor?