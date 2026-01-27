Acordo UE-Índia: o que muda, porque é histórico, e como pode beneficar Portugal

Qual o significado do acordo comercial EU-Índia? 1 de 10

O acordo é o maior de sempre celebrado por qualquer das partes e foi anunciado esta terça-feira após um encontro em Nova Deli. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, chamou-lhe a “mãe de todos os acordos”, enquanto o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, celebrou uma “nova era” nas relações entre a Índia e a UE.

O presidente do Conselho Europeu, também presente na cerimónia de assinatura, considerou o acordo um “estabilizador geopolítico”, que envia uma mensagem clara: “numa ordem global em transformação, a UE e a Índia mantêm-se unidas como parceiros estratégicos e fiáveis”.

Juntos, UE e Índia têm 1,93 mil milhões de habitantes. As relações comerciais cifram-se em 120 mil milhões de euros em bens e 60 mil milhões em serviços, totalizando 180 mil milhões.