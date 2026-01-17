Acordo UE-Mercosul é assinado hoje. O que está em causa e o que se segue?

O que é o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul? 1 de 7

O acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul começou a ser negociado em 1999, mas entre avanços e recuos nunca conseguiu chegar a bom porto, até hoje. O entendimento permite uma redução das taxas alfandegárias para o comércio entre os países da União Europeia e a Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai.

Até à data, o Mercosul era o único parceiro comercial importante na América Latina, com o qual a União Europeia não tinha um acordo preferencial. Isto, num contexto em que as economias destes países estão altamente protegidas e as empresas europeias enfrentam desafios acrescidos perante as barreiras comerciais.

O acordo permitirá eliminar tarifas para 91% das exportações da UE para o Mercosul e para 92% das vendas sul-americanas para a Europa. Segundo os dados europeus, será criada formalmente uma das maiores zonas de comércio livre do mundo, abrangendo mais de 700 milhões de pessoas.

Segundo a Comissão Europeia, a parceria pretende:

eliminar os obstáculos ao comércio e facilitar às empresas da UE a venda de bens e serviços ao Mercosul, bem como facilitar o investimento;

ajudar a garantir o acesso sustentável às matérias-primas, reforçando a nossa segurança económica e apoiando a dupla transição;

ajudar a UE e o Mercosul a moldar as regras do comércio mundial em conformidade com as mais elevadas normas da UE;

enviar um sinal forte ao mundo a favor do comércio baseado em regras, rejeitando o protecionismo;

continuar a integrar as cadeias de valor entre as nossas duas regiões, ajudando assim as indústrias de ambas as partes a manterem-se competitivas no mercado mundial;

projetar os nossos valores através de obrigações pormenorizadas em matéria de comércio e desenvolvimento sustentável, incluindo as alterações climáticas e o trabalho.