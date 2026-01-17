Comércio

Acordo UE-Mercosul é assinado hoje. O que está em causa e o que se segue?

Ao fim de 25 anos de negociações, acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul é assinado no Paraguai. O que prevê a parceria e quais são os próximos passos.

Ver Descodificador Ver Descodificador

  1. O que é o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul?

  2. Quais foram os avanços e recuos?

  3. O que acontece este sábado?

  4. O que prevê o acordo?

  5. O que são as famosas 'salvaguardas adicionais'?

  6. Como é que o acordo foi recebido?

  7. Depois da assinatura, quais são os próximos passos?