Acusações, demissões e troca de e-mails. O que está em causa na polémica do MAI

Quem é quem? 1 de 8

Luís Neves

Ministro da Administração Interna. Tem defendido a legalidade da gestão da SIRESP e negado qualquer contradição nas explicações dadas pelo Governo sobre a saída de António Pombeiro.

António Pombeiro

Secretário-geral adjunto do MAI que pediu a exoneração. Alega existirem “graves irregularidades” na gestão da empresa SIRESP durante a presidência de Viegas Nunes.

Paulo Viegas Nunes

General que presidiu ao SIRESP entre 2022 e 2024 e que regressa agora à liderança da empresa responsável pela rede de comunicações de emergência do Estado.

SIRESP

Empresa que gere o Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal, usado por forças de segurança, proteção civil e emergência médica.