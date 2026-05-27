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Acusações, demissões e troca de e-mails. O que está em causa na polémica do MAI

A polémica junta três temas: a demissão do secretário-geral adjunto do MAI, António Pombeiro; a recondução do general Paulo Viegas Nunes na liderança da SIRESP; e as críticas à gestão das tempestades.

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  1. Quem é quem?

  2. O que desencadeou a polémica?

  3. O que diz António Pombeiro?

  4. Quais são os casos alegados pelo ex-secretário-geral adjunto do MAI?

  5. Qual foi a resposta do ministro?

  6. O que contêm os e-mails que foram conhecidos?

  7. Qual foi a posição de Luís Neves depois de e-mails virem a público?

  8. Porque é que o caso é politicamente sensível?