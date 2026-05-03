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Afinal, como ficou o Direito ao Esquecimento nos seguros?

Foi finalmente publicada a regulamentação do Direito ao Esquecimento. Veja os seus direitos e obrigações e os cuidados a tomar para não acontecerem imprevistos em caso de sinistro.

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  1. A quem se aplica

  2. Qual o objetivo da Lei?

  3. Quando se considera que a doença foi superada ou mitigada?

  4. Qual o prazo para se considerar uma doença mitigada ou superada?

  5. O que acontece quando as doenças estão superadas ou mitigadas?

  6. Posso saber o valor do agravamento do prémio por sofrer de uma patologia?

  7. Se contratar um seguro e posteriormente atingir os prazos estabelecidos, posso exercer o direito ao esquecimento?

  8. Se uma incapacidade for reduzida pelo tratamento ou superação devo informar a seguradora?

  9. Para exercer o direito ao esquecimento, não é exigível a obtenção de uma declaração médica?

  10. As companhias de seguros concordam com esta lei?

  11. Quais são os deveres de informação da companhia de seguros e do mediador de seguros?

  12. O que sucede nos casos em que a superação ou mitigação do risco agravado de saúde ocorra durante a vigência de um contrato?

  13. A quem posso apresentar uma reclamação relacionada com o direito ao esquecimento?