Afinal, como ficou o Direito ao Esquecimento nos seguros?

Quando se considera que a doença foi superada ou mitigada? 3 de 13

Superação da doença, é quando uma pessoa já não está em situação de risco agravado, já não sofre da patologia ou realizou um protocolo terapêutico, comprovadamente capaz de limitar os seus efeitos, de forma significativa, a longo prazo como, por exemplo, cancro tratado e sem recidiva após determinado período.

Mitigação da doença significa que a doença continua a existir, mas os seus efeitos estão significativamente reduzidos e controlados por tratamento contínuo e eficaz. Por exemplo, VIH controlado com terapêutica antirretroviral, diabetes controlada, hepatite C estabilizada e algumas doenças oncológicas com remissão prolongada.