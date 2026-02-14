Afinal, como funciona o lay-off simplificado para empresas afetadas pelo temporal?

Afinal, que apoio consegue o empregador neste regime? 3 de 7

Este é um ponto que tem sido alvo de evolução e ainda esta semana foi ajustado pelo Governo.

Vamos por partes. Em circunstâncias normais (isto é, aplicando-se puramente as regras do Código do Trabalho), o empregador recebe da Segurança Social um apoio equivalente a 70% do salário devido aos trabalhadores cujo contrato esteja suspenso.

Ora, a 2 de fevereiro, o Ministério do Trabalho veio garantir que, nesta versão extraordinária, a Segurança Social iria ser mais generosa, assegurando 80% do rendimento devido a esses empregados. No entanto, o decreto-lei que viria a ser publicado em Diário da República não o garantiu.

Após quase uma semana de silêncio, a tutela veio esclarecer esta quinta-feira a questão, dizendo que decidiu “complementar” o novo lay-off simplificado num diploma já aprovado, mas ainda em fase de promulgação.

“Sendo o apoio requerido até ao final do mês seguinte ao fim da situação de calamidade, durante os primeiros 60 dias, a Segurança Social assegura 80% da remuneração devida ao trabalhador, enquanto a entidade empregadora garante os restantes 20%. Após este período inicial, aplicar-se-á a habitual divisão de 70/30″, salientou o gabinete de Maria do Rosário Palma Ramalho.

Ou seja, ao abrigo deste novo lay-off simplificado, os empregadores recebem um apoio equivalente a 80% do salário devido aos trabalhadores, mas apenas durante os primeiros dois meses. Findo esse período, o subsídio é o previsto no Código do Trabalho (isto é, 70% dos ordenados).