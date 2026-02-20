Afinal, o que cobre um seguro multirriscos habitação?

O que está coberto e o que não está em inundações? 8 de 17

“Apenas é qualificável como sinistro o evento que reúna, de forma cumulativa, os requisitos de súbito, aleatório e incerto”, ressalta o especialista. Portanto, basta apenas um desses requisitos não ser cumprido para a cobertura do sinistro ser recusada. Entradas de água por portas ou janelas, infiltrações devido a falhas de impermeabilização ou falta de manutenção, e danos causados pela ação do mar (como galgamentos costeiros) são habitualmente excluídos. “São ainda recusas frequentes e contratualmente justificadas todas as ocorrências consequentes de eventos de chuva ou vento cujos valores registados fiquem abaixo dos valores mínimos definidos em apólice, ou quando não se verifiquem os efeitos típicos do fenómeno dentro do raio geográfico definido”.