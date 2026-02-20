Depressão Kristin

Afinal, o que cobre um seguro multirriscos habitação?

A maior parte das pessoas em Portugal sabe que o seguro de incêndio é obrigatório para edifícios em propriedade horizontal. Menos clara é a ideia sobre aquilo que os seguros multirriscos cobrem.

  1. Que coberturas estão normalmente incluídas nos seguros multirriscos?

  2. E podem estar cobertos pelo seguro outros riscos da natureza?

  3. Os seguros multirriscos habitação são obrigatórios?

  4. E para os condomínios, são obrigatórios?

  5. O que consideram as seguradoras como “tempestade” ou “vento”?

  6. Há uma definição clara para tempestade?

  7. Como se comprovam essas ocorrências?

  8. O que está coberto e o que não está em inundações?

  9. É possível definir concretamente uma inundação?

  10. Os aluimentos e derrocadas estão cobertos?

  11. Porque é que os clientes ficam surpreendidos quando apresentam um sinistro?

  12. Porque é que as apólices quase nunca cobrem o custo total dos danos?

  13. O que é e qual o risco do infraseguro e da regra proporcional?

  14. Há exemplo de como a regra proporcional é aplicada?

  15. Como posso evitar ter capitais seguros inferiores ao devido e não ser surpreendido pela regra proporcional?

  16. E se, ao longo do tempo, o capital seguro for desvalorizando?

  17. O seguro de recheio segue a mesma regra?