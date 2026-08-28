Afinal, o que é o ‘benefício’ do Douro Vinhateiro e porque gera controvérsia no setor

O que é o ‘benefício’ do Douro? 1 de 9

É a quantidade máxima de mosto generoso que cada produtor da Região Demarcada do Douro pode destinar para vinho do Porto.

O quantitativo é definido todos os anos, antes da vindima, pelo Conselho Interprofissional, órgão consultivo do Instituto dos Vinhos do Douro e Porto (IVDP) que reúne representantes da produção e do comércio. “Basicamente, o ‘benefício’ estabelece um limite de produtividade para cada uma das parcelas, que é definido anualmente pelo Conselho Interprofissional”, explica António Filipe, presidente da Associação das Empresas de Vinho do Porto (AEVP) ao ECO/Local Online.

A decisão é depois divulgada no “Comunicado de Vindima Anual na Região Demarcada do Douro”. Para a vindima deste ano, o IVDP fixou a produção de mosto generoso na Região Demarcada do Douro em 76.000 pipas, cada uma com 550 litros, o equivalente a 57 milhões de quilogramas de uvas.

Este sistema foi criado para controlar a produção de vinho do Porto, e garantir um equilíbrio entre a quantidade de vinho que a região produz e aquilo que o mercado consegue absorver. Há mais uma razão particularmente importante: assegurar a qualidade das uvas destinadasà produção do fortificado.

Mas há uma fronteira a ter em conta. O próprio IVDP adverte que o ‘benefício’ “não é uma licença para produzir vinho em geral, mas sim “uma quota anual de mosto que pode ser transformado em vinho do Porto”.