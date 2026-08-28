Afinal, o que é o ‘benefício’ do Douro Vinhateiro e porque gera controvérsia no setor
Afinal o que é o "benefício" do Douro, qual o peso na rentabilidade do viticultor e em toda a cadeira vitivinícola? Como funciona, quem tem direito e quem contesta?Ver Descodificador
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O que é o ‘benefício’ do Douro?
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Qual o valor do ‘benefício’ da campanha deste ano e como tem evoluído?
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Quando e como é definido o ‘benefício’?
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Como são selecionadas as uvas destinadas ao vinho do Porto?
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Qual o valor pago por pipa de uva para vinho do Porto?
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O que acontece às uvas para lá do ‘benefício’?
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Porque pesa tanto na rentabilidade do viticultor?
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Se este sistema acabasse, o que aconteceria aos viticultores?
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O que é o vinho do Porto, segundo o IVDP?
Afinal, o que é o ‘benefício’ do Douro Vinhateiro e porque gera controvérsia no setor
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O que é o ‘benefício’ do Douro?
É a quantidade máxima de mosto generoso que cada produtor da Região Demarcada do Douro pode destinar para vinho do Porto.
O quantitativo é definido todos os anos, antes da vindima, pelo Conselho Interprofissional, órgão consultivo do Instituto dos Vinhos do Douro e Porto (IVDP) que reúne representantes da produção e do comércio. “Basicamente, o ‘benefício’ estabelece um limite de produtividade para cada uma das parcelas, que é definido anualmente pelo Conselho Interprofissional”, explica António Filipe, presidente da Associação das Empresas de Vinho do Porto (AEVP) ao ECO/Local Online.
A decisão é depois divulgada no “Comunicado de Vindima Anual na Região Demarcada do Douro”. Para a vindima deste ano, o IVDP fixou a produção de mosto generoso na Região Demarcada do Douro em 76.000 pipas, cada uma com 550 litros, o equivalente a 57 milhões de quilogramas de uvas.
Este sistema foi criado para controlar a produção de vinho do Porto, e garantir um equilíbrio entre a quantidade de vinho que a região produz e aquilo que o mercado consegue absorver. Há mais uma razão particularmente importante: assegurar a qualidade das uvas destinadasà produção do fortificado.
Mas há uma fronteira a ter em conta. O próprio IVDP adverte que o ‘benefício’ “não é uma licença para produzir vinho em geral, mas sim “uma quota anual de mosto que pode ser transformado em vinho do Porto”.
Proxima Pergunta: Qual o valor do ‘benefício’ da campanha deste ano e como tem evoluído?
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Qual o valor do ‘benefício’ da campanha deste ano e como tem evoluído?
Este ano o IVDP autorizou a produção de 76 mil pipas de vinho do Porto na Região Demarcada do Douro, o equivalente a 57 milhões de quilogramas de uvas, traduzindo-se em mais mil pipas do que em 2025.
Mas não o suficiente para tranquilizar os viticultores da região que veem o “cartão de benefício” encolher ao longo dos anos, à medida que as vendas e o consumo do fortificado recuam a nível mundial, numa tendência que se arrasta há 26 anos.
O ‘benefício’ tem vindo a cair das 104 mil pipas em 2023, para as 90 mil em 2024 e as 75 mil em 2025, numa quebra em três anos de 29 mil pipas (cada uma de 550 litros, ou seja, o equivalente a 41 milhões de litros).
Proxima Pergunta: Quando e como é definido o ‘benefício’?
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Quando e como é definido o ‘benefício’?
O volume total de ‘benefício’ é definido todos os anos, antes da vindima, pelo Conselho Interprofissional do IVDP. A decisão tem por base um conjunto de variáveis, que vão desde a evolução das vendas de vinho do Porto, passando pelas prespetivas do mercado até os stocks existentes na produção e no comércio.
“Esses critérios são tidos em conta para a determinação do nível de rendimento por hectare que chamamos de benefício”, explica o presidente da AEVP.
Ou seja, não é um número fixado de forma isolada. O ‘benefício’ procura ajustar a quantidade de mosto destinada à produção de vinho do Porto à capacidade de absorção do mercado, tendo em conta aquilo que já está armazenado e as expetativas de venda, nota António Filipe.
Depois, essa quantidade é distribuída pelas parcelas de vinha autorizadas, de acordo com a sua classificação qualitativa. Na prática, o volume não é distribuído de forma igual por todas as vinhas. O IVDP estabelece coeficientes diferentes para as várias classes de vinha, tendo em conta a classificação das parcelas e as condições que determinam a sua aptidão para a produção de mosto generoso.
“O rendimento por hectare não é único em toda a região [duriense] e é distribuído por letras”, nota. Traduzido por miúdos, “cada letra tem um rendimento diferente”.
Proxima Pergunta: Como são selecionadas as uvas destinadas ao vinho do Porto?
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Como são selecionadas as uvas destinadas ao vinho do Porto?
Nem toda a vinha duriense pode produzir vinho do Porto. As parcelas são classificadas pelo IVDP, de acordo com um sistema de pontuação que avalia características da vinha, como a altitude, exposição, inclinação, castas, idade e produtividade.
Segundo esta entidade, “cada parcela apta recebe um direito de benefício, ou seja, uma determinada quantidade de produção que pode ser destinada a vinho do Porto”.
Por isso, não basta ter vinha no Douro para ter ‘benefício’.
Proxima Pergunta: Qual o valor pago por pipa de uva para vinho do Porto?
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Qual o valor pago por pipa de uva para vinho do Porto?
Os preços variam. Não há valores tabelados e “a lei não permite a fixação administrativa de preços” por pipa. Os valores são negociados entre o viticultor e as empresas produtoras de vinho do Porto que lhes compram as uvas.
Ainda assim, o valor pago por pipa (750 quilogramas/550 litros) pode oscilar entre os 900 e os 1.200 euros, segundo indica o representante das empresas do comércio do fortificado.
Já o presidente da Câmara de São João da Pesqueira, Manuel Cordeiro, destaca uma realidade contestada por grande parte dos 18.000 viticultores: há duas décadas que o valor se mantem nos 1.000 euros por pipa, apesar dos aumentos da produção.
Já as uvas destinadas a vinhos tranquilos com Denominação de Origem Controlada (DOC) Douro podem valer 150, 200 ou, no máximo, 400 euros por pipa.
Proxima Pergunta: O que acontece às uvas para lá do ‘benefício’?
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O que acontece às uvas para lá do ‘benefício’?
Podem ser usadas na produção de vinhos tranquilos DOC Douro, desde que cumpram as regras aplicáveis. E aqui está uma das razões pelas quais o ‘benefício’ é tão importante para quem vive da vinha: a mesma uva pode valer muito mais ou muito menos consoante o destino que lhe é dado.
Quando entra no “cartão do benefício”, pode ser transformada em vinho do Porto, um produto de maior valor acrescentado. Quando fica fora dessa quota, o viticultor já tem de procurar compradores num mercado onde o preço pago ao produtor é mais baixo.
Proxima Pergunta: Porque pesa tanto na rentabilidade do viticultor?
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Porque pesa tanto na rentabilidade do viticultor?
O impacto económico é elevado numa região historicamente dependente da vinha. Para a grande maioria dos 18.000 viticultores, o ‘benefício’ continua a ser uma das principais fontes de rendimento num mercado em retração e sob forte pressão.
Todos os anos, por altura da vindima, há uma questão que assombra os viticultores: quantas pipas de uvas podem entrar na fileira do vinho do Porto e quantas vão vender para vinhos tranquilos DOC Douro?
É por isso que reduzir ou aumentar o benefício tem impacto direto no rendimento dos viticultores e no equilíbrio entre oferta e procura.
Proxima Pergunta: Se este sistema acabasse, o que aconteceria aos viticultores?
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Se este sistema acabasse, o que aconteceria aos viticultores?
Quando os viticultores defendem o aumento do ‘benefício’, estão a pedir que uma maior quantidade da colheita seja canalizada para a produção de vinho do Porto, conscientes de que este é um mercado que tradicionalmente paga melhor pela uva.
Mas aumentar o ‘benefício’, num mercado em retração, poderia agravar ainda mais o excesso de oferta no futuro.
Por outro lado, se este sistema terminasse, como alguns operadores têm defendido, os agricultores deixariam de ter a garantia de um rendimento anual, correndo o risco, apontam, de ficarem mais dependentes das oscilações do mercado. Arriscariam ter ainda mais dificuldade em escoar a produção, com ainda mais uvas sem comprador, como acontece com as que ficam fora do cartão do benefício.
Já do lado lado dos operadores, Adrian Bridge, CEO da Fladgate Partnership, contesta o sistema do “benefício” há mais de duas décadas por entender que limita a possibilidade de transformar as melhores uvas em vinho do Porto, precisamente numa altura em que o crescimento do setor depende cada vez mais das categorias de maior valor.
Proxima Pergunta: O que é o vinho do Porto, segundo o IVDP?
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O que é o vinho do Porto, segundo o IVDP?
“É um vinho licoroso, produzido na Região Demarcada do Douro, sob condições peculiares derivadas de fatores naturais e de fatores humanos. O processo de fabrico, baseado na tradição, inclui a paragem da fermentação do mosto pela adição de aguardente vínica, a lotação de vinhos e o envelhecimento”, lê-se na página da internet do IVDP.
A aguardente é, por isso, uma peça essencial na produção do fortificado. Segundo a instituição, são precisos cerca de sete litros de vinho para produzir um litro de aguardente.
É precisamente em torno da aguardente que surge outra polémica no Douro que está a dividir a fileira: o destino das uvas que ficam fora do benefício. Em causa está a obrigatoriedade de as empresas utilizarem esse excedente da produção para aguardente vínica regional, para posteriormente ser utilizada na produção de vinho do Porto e Moscatel.