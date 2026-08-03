Finanças Pessoais

Agosto traz novas regras para quem pedir crédito ao banco. Saiba o que muda

Com as novas regras macroprudenciais, pedir crédito vai exigir mais folga no orçamento das famílias. A taxa de esforço baixa para 45% e os bancos terão menos margem para aprovar casos mais apertados.

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  1. O que muda na concessão de crédito à habitação e no crédito ao consumo?

  2. Porque decidiu agora o Banco de Portugal apertar as regras de acesso ao crédito à habitação e ao consumo?

  3. O que é exatamente o DSTI e por que razão o Banco de Portugal lhe dá tanta importância nas suas regras?

  4. Qual é, na prática, o novo limite máximo à taxa de esforço permitida nos empréstimos concedidos pelos bancos?

  5. As margens de exceção que permitiam aos bancos ultrapassar esse limite também foram reduzidas nesta revisão?

  6. O limite ao valor do empréstimo face ao preço da casa, o chamado LTV, também vai sofrer alterações?

  7. Os prazos máximos dos empréstimos à habitação vão ficar mais curtos ou mais longos com esta revisão?

  8. Por que deixou o Banco de Portugal de recomendar aos bancos uma maturidade média de 30 anos nos créditos?

  9. O crédito ao consumo, como o crédito pessoal ou automóvel, também é afetado por estas alterações às regras?

  10. Quem já tem um crédito à habitação ou ao consumo em curso é afetado por estas novas regras do Banco de Portugal?

  11. Estas alterações vão dificultar a compra de casa por parte dos jovens e dos primeiros compradores em Portugal?

  12. Mas vai ser mais difícil obter crédito junto dos bancos?

  13. Este aperto às regras tem alguma relação com o novo pacote da habitação e com a garantia pública do Estado?