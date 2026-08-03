Agosto traz novas regras para quem pedir crédito ao banco. Saiba o que muda

O que muda na concessão de crédito à habitação e no crédito ao consumo? 1 de 13

A partir deste mês, o Banco de Portugal altera as regras, apertando o limite à taxa de esforço e simplificando outros critérios na concessão de crédito à habitação e ao consumo. A principal mudança é a redução do limite máximo à taxa de esforço (DSTI) de 50% para 45%, o que significa que a prestação mensal de um crédito, incluindo um choque simulado na taxa de juro, não pode exceder 45% do rendimento líquido do agregado familiar.

Além disso, reduzem-se as exceções que permitiam a alguns bancos ultrapassar esse limite, elimina-se a meta de maturidade média de 30 anos para a habitação e ajustam-se os prazos máximos por idade. O objetivo é conter o endividamento das famílias num momento em que tanto o crédito à habitação como o crédito ao consumo apresentam taxa de crescimento significativas.