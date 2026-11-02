Arranca empréstimo do FC Porto. Vale a pena investir? Cinco perguntas e respostaspremium
SAD portista avança com uma oferta de obrigações no valor de 40 milhões de euros e acena com taxa de juro de 5,25%, acrescida de prémios se for campeão e atingir a Champions. Mas valem a pena?Ver Descodificador
Arranca empréstimo do FC Porto. Vale a pena investir? Cinco perguntas e respostaspremium
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O que está em causa no empréstimo obrigacionista?
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Proxima Pergunta: Há riscos?
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Proxima Pergunta: Quanto é que vai render o investimento?
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Quanto é que vai render o investimento?
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Proxima Pergunta: Para que é que o FC Porto quer o dinheiro?
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Para que é que o FC Porto quer o dinheiro?
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