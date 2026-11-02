Finanças Pessoais

Arranca empréstimo do FC Porto. Vale a pena investir? Cinco perguntas e respostaspremium

SAD portista avança com uma oferta de obrigações no valor de 40 milhões de euros e acena com taxa de juro de 5,25%, acrescida de prémios se for campeão e atingir a Champions. Mas valem a pena?

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  1. O que está em causa no empréstimo obrigacionista?

  2. Há riscos?

  3. Quanto é que vai render o investimento?

  4. Para que é que o FC Porto quer o dinheiro?

  5. Onde e até quando posso subscrever ou trocar?