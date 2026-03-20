Política

Arrasta-se o impasse nos órgãos externos do Parlamento. O que está em causa?

A eleição para os órgãos externos da Assembleia da República arrasta-se há um ano e ainda não há solução depois do novo pedido de adiamento por parte do PS. No centro da discórdia está o TC.

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  1. O que está em causa?

  2. Quais são os órgãos para os quais devem ser indicadas novas personalidades?

  3. O que está a arrastar o problema?

  4. Qual é o ponto mais sensível?

  5. Qual a posição do Governo?

  6. Qual a posição do Chega? E do PS?

  7. Como é que Seguro se está a posicionar?

  8. Qual a nova data para as eleições dos órgãos externos à Assembleia da República?