Arrasta-se o impasse nos órgãos externos do Parlamento. O que está em causa?

Qual é o ponto mais sensível? 4 de 8

A escolha de três juízes do Tribunal Constitucional (TC) está a bloquear o processo, num impasse político que revela a disputa pelo equilíbrio de poder nas instituições. Este é um órgão com competências decisivas, desde a fiscalização da constitucionalidade das leis até à validação de processos eleitorais e à arbitragem de conflitos entre órgãos de soberania. Com a atual configuração parlamentar, o PSD assume um papel central nas negociações, das quais o Chega passou a fazer parte, o que tem gerado apreensão entre os socialistas.

Os socialistas recusam avançar com qualquer nome para a Provedoria de Justiça enquanto não existir uma “negociação global” que abranja todos os órgãos externos ao Parlamento. Em causa está o receio de que o partido fique arredado das decisões mais relevantes, em particular da escolha dos juízes do Tribunal Constitucional.

Embora o PS possa ter direito a indicar o futuro Provedor de Justiça, tal como acordado com o PSD, o partido teme que isso sirva como contrapartida para a sua exclusão da negociação dos três nomes para o Palácio Ratton, onde funciona o TC. A proposta em cima da mesa, atribuída ao PSD, apontará precisamente nesse sentido: deixar os socialistas fora da indicação dos juízes, abrindo espaço a um entendimento entre sociais-democratas e Chega. O PSD não quer abdicar de indicar dois dos três lugares, cedendo um ao PS. E o Chega fica com a prerrogativa de eleger quem se sentará na terceira cadeira.

Oficialmente, o PS sustenta que ainda não foi encontrada “uma solução adequada” para o Tribunal Constitucional, justificando novo pedido para adiar as votações, que estavam marcadas para o dia 1 de abril. Os socialistas defendem que a composição destes órgãos deve assegurar a representação de todos os grupos parlamentares, sublinhando a necessidade de um equilíbrio institucional que reflita a pluralidade política.

Também o Chega tem marcado posição neste debate. O líder do partido, André Ventura, defende que o Tribunal Constitucional deve espelhar de forma mais direta a atual correlação de forças no Parlamento. “Não faz sentido que um órgão como o Tribunal Constitucional — que decide sobre imigração, eutanásia, lei laboral ou direitos fundamentais — não tenha a representatividade política que o país tem hoje”, afirmou.

Ventura alerta ainda para o risco de captura partidária da instituição. “O Tribunal Constitucional não pode ser um feudo de um qualquer partido, mas deve refletir representativamente a Assembleia da República”, declarou, defendendo uma redistribuição do poder no seio do Tribunal.

O impasse político mantém, assim, congeladas as nomeações para vários órgãos externos, numa altura em que os partidos divergem não apenas sobre nomes, mas sobretudo sobre regras de influência e equilíbrio institucional. Em pano de fundo está uma questão central: quem controla — e como — os principais mecanismos de fiscalização do sistema democrático.