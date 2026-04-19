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‘Arte e Moda’ na Gulbenkian cruza alta-costura com arte

A Fundação Calouste Gulbenkian apresenta uma mostra inédita que reúne 270 peças de arte e moda, com nomes como Alexander McQueen e Givenchy ao lado de Frans Hals, Van Dyck e Rembrandt.

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  1. O que distingue a exposição 'Arte e Moda' inaugurada na Fundação Calouste Gulbenkian?

  2. Quantas peças estão reunidas e de onde são?

  3. Que diálogo se estabelece entre arte e moda nesta mostra?

  4. Há presença de criadores portugueses na exposição?

  5. Como é abordada a relação entre celebridades e alta-costura?

  6. Que exemplos históricos são destacados?

  7. A exposição limita-se à moda feminina?

  8. Que envolvimento teve o museu na realização da exposição?

  9. Quando e onde pode ser visitada a exposição?