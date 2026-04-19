‘Arte e Moda’ na Gulbenkian cruza alta-costura com arte

Como é abordada a relação entre celebridades e alta-costura? 5 de 9

A exposição evita dar ênfase às peças usadas por celebridades, preferindo apresentá-las como obras de arte. No entanto, abre-se uma exceção para o vestido vermelho de Givenchy usado por Audrey Hepburn, já que Givenchy, segundo o curador, popularizou a alta-costura através da atriz. Charles Frederick Worth é apontado como o “pai da alta-costura”, tendo iniciado a assinatura das peças e alterado a relação com os clientes, além de criar o conceito de coleções sazonais e desfiles com modelos reais.