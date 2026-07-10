As contas que vão mexer com a casa de senhorios e inquilinos

A partir de quando deixam de existir limites para as rendas dos novos contratos? 1 de 15

O novo regime de arrendamento antecipa em três anos o fim do controlo das rendas nos contratos que venham a ser celebrados, deixando o valor a ser definido livremente entre senhorio e inquilino.

No modelo anterior, previsto no programa “Mais Habitação”, os novos contratos não podiam ter uma renda superior à do contrato precedente com aplicação de um coeficiente de 1,02, regra que estaria em vigor até 31 de dezembro de 2029.

Com a antecipação agora aprovada, essa limitação deixa de se aplicar mais cedo do que estava previsto, alterando as condições de negociação entre as partes num mercado onde os preços já registam pressão significativa.