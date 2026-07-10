Plano para a habitação

As contas que vão mexer com a casa de senhorios e inquilinos

O novo regime de arrendamento aperta os atrasos na renda, acelera despejos e mexe nas rendas antigas, obrigando senhorios e inquilinos a rever a casa e o orçamento.

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  1. A partir de quando deixam de existir limites para as rendas dos novos contratos?

  2. Quantas rendas antecipadas e que caução pode o senhorio exigir ao inquilino?

  3. A duração mínima e máxima dos contratos com prazo certo também foi alterada?

  4. Um senhorio pode agora impedir a renovação automática do contrato mais facilmente?

  5. Que atrasos no pagamento da renda passam a justificar a resolução do contrato?

  6. O senhorio tem um prazo limitado para exercer o direito de resolução por incumprimento?

  7. Os processos de despejo tornam-se mesmo mais rápidos com o novo regime?

  8. Como funciona atualmente o processo de despejo e como será depois?

  9. Em que situações é o Estado que garante o pagamento da renda ao senhorio?

  10. Haverá algum apoio para quem fica sem casa depois de um despejo por incumprimento?

  11. Quem tem menos de 65 anos e rendimentos baixos mantém a renda antiga protegida?

  12. E quem tem menos de 65 anos mas rendimentos superiores a 64.400 euros por ano?

  13. Arrendatários com mais de 65 anos ficam protegidos de aumentos na renda antiga?

  14. As novas regras aplicam-se a contratos já existentes ou só a contratos novos?

  15. Quando é que o novo regime de arrendamento entrará em vigor?