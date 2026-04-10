As máquinas que ‘engolem’ garrafas em troca de cêntimos estão aí. Saiba como funcionam
Que tipo de latas e garrafas vão poder ser devolvidas para reaver os 10 cêntimos extra que paguei por elas? Como devolvo e recebo? Tire aqui as suas dúvidas no dia de estreia deste mecanismo.Ver Descodificador
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Que embalagens podem ser devolvidas?
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Como identifico essas embalagens?
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De quanto vai ser o valor de depósito?
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Como é que vai ser discriminado o valor do depósito de reembolso na fatura, quando compro a embalagem?
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Em que condições têm de estar as embalagens que devolvo, para serem aceites?
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Onde posso fazer a devolução?
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Que aspeto terão as máquinas? E os quiosques?
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Como recebo de volta o meu dinheiro?
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Que quantia me devolvem por cada embalagem que coloco nas máquinas?
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O sistema vai estar 100% operacional já esta sexta?
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Onde vão parar estas embalagens depois de devolvidas?
As máquinas que ‘engolem’ garrafas em troca de cêntimos estão aí. Saiba como funcionam
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Que embalagens podem ser devolvidas?
As máquinas e quiosques da Volta aceitam garrafas e latas de plástico, alumínio ou metal, com uma capacidade inferior a três litros. Isto significa que os garrafões ficam de fora.
Proxima Pergunta: Como identifico essas embalagens?
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Como identifico essas embalagens?
As embalagens que podem ser devolvidas estarão marcadas com o símbolo da Volta e um código de barras próprio para proceder à devolução.
Proxima Pergunta: De quanto vai ser o valor de depósito?
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De quanto vai ser o valor de depósito?
No momento da compra, por cada um dos produtos que está incluído no sistema de depósito e reembolso vão ser cobrados 10 cêntimos adicionais. Se comprar dez destes produtos, na conta final, paga mais um euro.
Proxima Pergunta: Como é que vai ser discriminado o valor do depósito de reembolso na fatura, quando compro a embalagem?
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Como é que vai ser discriminado o valor do depósito de reembolso na fatura, quando compro a embalagem?
O valor do depósito e reembolso vai estar explícito na fatura logo abaixo do preço de cada um dos produtos que tiver embalagens reembolsáveis.
Proxima Pergunta: Em que condições têm de estar as embalagens que devolvo, para serem aceites?
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Em que condições têm de estar as embalagens que devolvo, para serem aceites?
Para serem abrangidas pelo sistema, as garrafas e latas devem conter o símbolo Volta, código de barras legível, estar vazias, intactas e, no caso das garrafas, com tampa incluída.
Proxima Pergunta: Onde posso fazer a devolução?
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Onde posso fazer a devolução?
As embalagens podem ser devolvidas em qualquer ponto (máquina), quiosque da Volta ou ponto de recolha, independentemente do local onde foi comprada a embalagem.
Vão estar disponíveis cerca de 2.500 máquinas em supermercados e hipermercados, estimando-se um crescimento para mais de 3000 nos próximos meses, afirma a entidade que gere o sistema, a SDR Portugal. A somar-se estão 8.000 pontos de recolha, acolhidos por entidades que se oferecem para receber manualmente as embalagens, geralmente porque estas próprias entidades têm muito consumo destas embalagens.
Além destas opções, vão também existir 48 quiosques Volta, destinados a receber maiores quantidades de embalagens, a pensar na restauração e na hotelaria, embora também possam ser usados por qualquer outro consumidor. Nestes, é possível entregar um saco de embalagens, em vez de uma a uma. Vão estar posicionados em 38 municípios.
O mapa com todas as localizações estará disponível a dia 10 de abril no site da Volta.
Proxima Pergunta: Que aspeto terão as máquinas? E os quiosques?
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Que aspeto terão as máquinas? E os quiosques?
Sendo que a SDR identificou quatro possíveis fornecedores, os quais respeitam os requisitos definidos pela entidade, o aspeto das máquinas pode diferir um pouco de estabelecimento para estabelecimento.
Numa demonstração ao público, no passado dia 4 de março, a Volta apresentou quatro protótipos, em tamanho reduzido:
Vão estar disponíveis nos estabelecimentos modelos semelhantes a estes, mas com diferentes dimensões. E há outras nuances possíveis: além de azuis, as máquinas poderão ser cinzentas claras, com letras azuis, e podem estar encastradas na parede, para uma maior capacidade de recolha. Está nas mãos de cada supermercado escolher a que preferir.
Já nos quiosques, a entidade gestora da Volta, a SDR portugal, disponibiliza a seguinte imagem para ilustrar o aspeto:
Proxima Pergunta: Como recebo de volta o meu dinheiro?
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Como recebo de volta o meu dinheiro?
Primeiro, o consumidor tem de devolver as embalagens, depositando-as uma a uma na “boca” da máquina. A máquina identifica a embalagem através do código e verifica se está em condições de ser aceite. Depois, deve selecionar a forma como deseja receber o reembolso.
Vão estar disponíveis quatro modalidades para receber o reembolso, à escolha dos consumidores. São elas:
- Numerário: O consumidor recebe um talão e apresenta-o na caixa do estabelecimento, onde lhe devolvem o montante em dinheiro.
- Talão para desconto: Recebe um talão que possibilita descontar o valor a receber nas próximas compras, novamente entregando o talão na caixa.
- Cartão do supermercado: O valor pode ser carregado no cartão do supermercado em causa, mas a SDR Portugal avisa que isto será feito “através de outras soluções digitais ainda em desenvolvimento”.
- Doar para solidariedade: pode decidir doar o valor que tem a receber a uma instituição de solidariedade social pré-definida na máquina. Haverá uma a nível nacional, que alternará todos os anos, à qual se pode somar uma alternativa local, a ser escolhida pelo supermercado no qual se encontra a máquina.
Proxima Pergunta: Que quantia me devolvem por cada embalagem que coloco nas máquinas?
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Que quantia me devolvem por cada embalagem que coloco nas máquinas?
As máquinas devolvem a mesma quantia adicional que foi cobrada ao cliente no ato de compra, e que se soma ao preço do produto em si: 10 cêntimos. O montante cobrado e devolvido é o mesmo, independentemente do tipo de embalagem em causa.
Proxima Pergunta: O sistema vai estar 100% operacional já esta sexta?
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O sistema vai estar 100% operacional já esta sexta?
Sim e não. Sim, na medida em que as máquinas vão estar a aceitar embalagens e a devolver dinheiro, sem qualquer restrição, a partir de dia 10.
Por outro lado, não, porque vai existir um período de transição no qual nem todas as embalagens terão o código que permite serem devolvidas. Até 9 de agosto de 2026, decorrerá um período de transição de 120 dias. Durante este período, coexistirão no mercado embalagens com e sem o símbolo volta, à medida que os produtos atualmente disponíveis vão sendo progressivamente substituídos pelas novas embalagens que estão adaptadas ao sistema. As embalagens que não têm o código volta e portanto não podem ser devolvidas, não pagam valor de depósito associado no ato da compra e não serão aceites pelo sistema, devendo por isso ser encaminhadas para os respetivos ecopontos.
Proxima Pergunta: Onde vão parar estas embalagens depois de devolvidas?
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Onde vão parar estas embalagens depois de devolvidas?
Depois de devolvidas, as embalagens seguem num fluxo de resíduos dedicado, sendo valorizadas como matéria-prima de elevada qualidade, para os dois Centros de Contagem e Triagem Volta (Grande Lisboa e Grande Porto) para, posteriormente, serem enviadas para os recicladores e se transformarem em novos materiais. A partir deste processo, dá-se origem a novas embalagens – uma garrafa pode voltar a ser uma garrafa, uma lata pode voltar a ser uma lata.