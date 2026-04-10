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As máquinas que ‘engolem’ garrafas em troca de cêntimos estão aí. Saiba como funcionam

Que tipo de latas e garrafas vão poder ser devolvidas para reaver os 10 cêntimos extra que paguei por elas? Como devolvo e recebo? Tire aqui as suas dúvidas no dia de estreia deste mecanismo.

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  1. Que embalagens podem ser devolvidas?

  2. Como identifico essas embalagens?

  3. De quanto vai ser o valor de depósito?

  4. Como é que vai ser discriminado o valor do depósito de reembolso na fatura, quando compro a embalagem?

  5. Em que condições têm de estar as embalagens que devolvo, para serem aceites?

  6. Onde posso fazer a devolução?

  7. Que aspeto terão as máquinas? E os quiosques?

  8. Como recebo de volta o meu dinheiro?

  9. Que quantia me devolvem por cada embalagem que coloco nas máquinas?

  10. O sistema vai estar 100% operacional já esta sexta?

  11. Onde vão parar estas embalagens depois de devolvidas?