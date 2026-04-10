As máquinas que ‘engolem’ garrafas em troca de cêntimos estão aí. Saiba como funcionam

Onde posso fazer a devolução? 6 de 11

As embalagens podem ser devolvidas em qualquer ponto (máquina), quiosque da Volta ou ponto de recolha, independentemente do local onde foi comprada a embalagem.

Vão estar disponíveis cerca de 2.500 máquinas em supermercados e hipermercados, estimando-se um crescimento para mais de 3000 nos próximos meses, afirma a entidade que gere o sistema, a SDR Portugal. A somar-se estão 8.000 pontos de recolha, acolhidos por entidades que se oferecem para receber manualmente as embalagens, geralmente porque estas próprias entidades têm muito consumo destas embalagens.

Além destas opções, vão também existir 48 quiosques Volta, destinados a receber maiores quantidades de embalagens, a pensar na restauração e na hotelaria, embora também possam ser usados por qualquer outro consumidor. Nestes, é possível entregar um saco de embalagens, em vez de uma a uma. Vão estar posicionados em 38 municípios.

O mapa com todas as localizações estará disponível a dia 10 de abril no site da Volta.