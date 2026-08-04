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As razões das tensões entre Espanha e Marrocos (além da crise migratória)

  • Lusa e ECO
  • 17:53

As questões do Saara Ocidental, de Ceuta e Melilla e ainda da Argélia têm gerado historicamente tensões nas relações entre Marrocos e Espanha, a que se juntou agora a da imigração ilegal.

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  1. Qual é a posição de Espanha e de Marrocos sobre a crise migratória em Ceuta?

  2. Quais os temas que explicam a complexa relação entre os dois países?

  3. O que opõe os dois países no tema do Saara Ocidental?

  4. Ceuta já era antes um ponto de tensão?

  5. Onde é que a Argélia entra nas relações entre Madrid e Rabat?