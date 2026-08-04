As razões das tensões entre Espanha e Marrocos (além da crise migratória)

Qual é a posição de Espanha e de Marrocos sobre a crise migratória em Ceuta? 1 de 5

Segundo estimativas das autoridades espanholas, cerca de 72.000 pessoas conseguiram entrar em Ceuta, por via terrestre ou marítima, sendo que cerca de 70.000 já regressaram a Marrocos. As autoridades confirmaram que pelo menos 75 pessoas morreram afogadas ao tentarem chegar a Ceuta, território sob controlo espanhol há vários séculos.

O Governo espanhol atribuiu o sucedido às redes de tráfico de seres humanos, que terão explorado uma recente decisão do Supremo Tribunal de Espanha que impede a devolução de pessoas que cheguem ao país por via marítima. O executivo de Pedro Sánchez elogiou, aliás, a colaboração de Marrocos na contenção de novas travessias e na facilitação dos regressos.

No entanto, outras vozes questionaram se Marrocos, monarquia constitucional liderada pelo rei Mohammed VI, terá permitido essa entrada maciça de migrantes.

Após uma crise migratória semelhante, ocorrida em 2021, as tensões diplomáticas entre os dois países diminuíram, depois de o presidente do Governo espanhol ter alterado a posição histórica de Espanha sobre o disputado território do Saara Ocidental e se ter reunido, no ano seguinte, com o rei Mohammed VI.

Além disso, em dezembro passado, após a assinatura de vários acordos em Madrid, Pedro Sánchez e o primeiro-ministro marroquino, Aziz Akhannouch, afirmaram que a relação bilateral atravessava um momento “excelente”.