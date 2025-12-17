Justiça

Averiguação preventiva à Spinumviva arquivada. Mas o que significa?

O DCIAP acabou por arquivar esta quarta-feira a averiguação preventiva ao caso Spinumviva, a empresa familiar do primeiro-ministro. Eis os motivos explicados pelo gabinete de Amadeu Guerra.

  1. Como começou este caso?

  2. O que decidiu a PGR sobre o caso Spinumviva?

  3. O que é a “averiguação preventiva”?

  4. Quais foram os factos alvo de análise nesse procedimento?

  5. A decisão de arquivar significa que tudo está esclarecido?

  6. O que significava um eventual avanço para inquérito-crime?

  7. Houve algum inquérito aberto sobre este caso?

  8. Que documentação foi analisada pelo DCIAP?