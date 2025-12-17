Averiguação preventiva à Spinumviva arquivada. Mas o que significa?

Quais foram os factos alvo de análise nesse procedimento? 4 de 8

A averiguação focou-se em notícias publicadas pela comunicação social e nas denúncias anónimas que foram enviadas ao Ministério Público, sobre pagamentos à Spinumviva — incluindo a questão de se esses pagamentos estariam indevidamente relacionados com o cargo político de Luís Montenegro.

“O Ministério Público junto do DCIAP concluiu não existir notícia da prática de ilícito criminal, razão pela qual foi a averiguação preventiva arquivada”, disse o DCIAP.

“Por se ter considerado inexistir fundamento legal para incluir outras matérias, o objeto desta averiguação preventiva foi limitado a alegações divulgadas pela comunicação social e reproduzidas em denúncias remetidas ao Ministério Público (nas quais não está incluída a apresentada por Ana Gomes, por ter sido dirigida à Procuradoria Europeia), segundo as quais os pagamentos à sociedade Spinumviva, de que Luís Montenegro havia sido sócio e que continuou na sua família, se mantiveram já enquanto este era primeiro-ministro e sem que lhe fossem devidos: ou porque, não tendo a sociedade o benefício da sua atividade profissional, não poderia ter prestado quaisquer serviços que justificassem tais pagamentos; ou porque, sendo o valor pago superior aos de mercado para serviços idênticos, tais montantes não lhe seriam igualmente devidos”, diz ainda.