Guerra comercial

‘Bazuca comercial’. O que é o instrumento anti-coerção da UE que Macron quer usar contra Trump

  • Joana Abrantes Gomes
  • 15:43

Bruxelas aprovou em 2023 um novo instrumento para responder a pressões comerciais de países terceiros. Face à tensão crescente com os EUA, há líderes europeus que defendem o seu uso.

  1. O que é o instrumento anti-coerção?

  2. Que medidas inclui o instrumento anti-coerção?

  3. Como pode ser ativado o instrumento anti-coerção?

  4. Porque está agora a ser discutido?

  5. Quem defende o uso deste mecanismo?

  6. E o que diz a Comissão Europeia?

  7. O que já foi feito para retaliar contra a ameaça dos EUA?