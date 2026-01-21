‘Bazuca comercial’. O que é o instrumento anti-coerção da UE que Macron quer usar contra Trump

O que é o instrumento anti-coerção? 1 de 7

O instrumento anti-coerção da União Europeia (UE) foi acordado em junho de 2023 entre o Parlamento Europeu e o Conselho, tendo sido aprovado pelos eurodeputados em outubro desse ano.

Este mecanismo, que nunca foi utilizado, funciona como instrumento de dissuasão e tem como objetivo responder a qualquer país não pertencente à UE que recorra a chantagens ou a restrições comerciais para pressionar algum dos 27 Estados-membros do bloco comunitário.

Um dos casos que está na origem da criação deste instrumento foram as restrições comerciais impostas por Pequim à Lituânia, depois de esta última ter anunciado, em 2021, que permitiria a Taiwan (ilha que a China considera como parte inalienável do seu território) abrir um escritório de representação em Vilnius, usando o nome “Taiwan” em vez de “Taipé Chinês”.

Meses após o anúncio, as empresas lituanas relataram dificuldades em renovar ou concluir contratos com empresas chinesas, além de problemas com mercadorias que não foram enviadas ou com documentação alfandegária que não foi submetida. Na altura, esta coerção económica da China relativamente à Lituânia foi denunciada em várias resoluções do Parlamento Europeu.