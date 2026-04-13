Bloqueio americano do Estreito de Ormuz: conheça as motivações, as reações e os impactos

O que é que os EUA anunciaram sobre o bloqueio? 1 de 5

“A Marinha dos Estados Unidos, a melhor do mundo, dará início ao processo de BLOQUEIO de todos e quaisquer navios que tentem entrar ou sair do Estreito de Ormuz”, escreveu Donald Trump na sua rede Truth Social, este domingo, poucas horas depois do colapso das negociações, mediadas este sábado em Islamabad pelo Paquistão, que terminaram sem acordo entre EUA e Irão para o fim do conflito que arrancou no último dia de fevereiro.

O Comando Central dos EUA afirmou que as forças americanas vão começar a implementar o bloqueio de todo o tráfego marítimo que entrasse e saísse dos portos iranianos às 10h00 Eastern Time, (15h00 de Lisboa) de segunda-feira.

O bloqueio será “aplicado de forma imparcial contra embarcações de todas as nações que entrarem ou saírem de portos e zonas costeiras iranianas, incluindo todos os portos iranianos no Golfo Árabe e no Golfo de Omã”, afirmou um comunicado do CENTCOM publicado na rede social X.

As forças americanas não vão impedir a liberdade de navegação de embarcações que transitarem pelo Estreito de Ormuz de e para portos não iranianos, e vão fornecer informações adicionais aos embarcações comerciais através de um aviso formal antes do início do bloqueio, explicou.