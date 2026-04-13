Ataque ao Irão

Bloqueio americano do Estreito de Ormuz: conheça as motivações, as reações e os impactos

O bloqueio que começa esta segunda-feira já fez disparar o preço do barril de petróleo. Veja o que está em causa na guerra pelo controlo do crucial Estreito de Ormuz.

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  1. O que é que os EUA anunciaram sobre o bloqueio?

  2. Como é que o Irão reagiu?

  3. E os outros países?

  4. Quais são os objetivos dos EUA?

  5. Que impacto é que o bloqueio está a ter nos mercados?