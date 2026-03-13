Braço de ferro entre Rede Expressos e Flixbus. O que vai acontecer no terminal de Sete Rios?

O que aconteceu até agora? 2 de 6

A Flixbus fez inicialmente o pedido à RNE e à Câmara Municipal de Lisboa. Formalmente, é esta quem concede ou nega a autorização para utilizar a estrutura, mas fá-lo depois de comunicação da RNE. O que tem acontecido ao longo dos últimos anos é que esta tem recusado, alegando não existir espaço ou capacidade disponível. A Flixbus propôs inicialmente mais de 90 carreiras semanais com base em Sete Rios.

Na resposta, a RNE começou por defender que o pedido não estava juridicamente bem instruído, faltando elementos, mas sem indicar claramente quais. Depois, alegou a falta de espaço, não analisando se parte dos pedidos da Flixbus poderia ser atendida nem sugerindo alternativas (que, defende, não tem de fazer). Depois de uma queixa da Flixbus à Autoridade da Mobilidade e dos Transportes, esta tentou analisar a falta de capacidade, tendo defendido que esta não estava esgotada.

Por último, a RNE alegou (e apresentou um estudo) de que a entrada da Flixbus na estrutura iria constituir um risco de segurança, devido à falta de capacidade para acomodar esses movimentos. Esse é também um dos critérios que podem motivar a recusa. A Flixbus entendeu que as várias recusas são ilegais e foi para tribunal, num processo cuja decisão foi conhecida a 8 de março.