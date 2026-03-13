Descodificador

Braço de ferro entre Rede Expressos e Flixbus. O que vai acontecer no terminal de Sete Rios?

O tribunal ordenou à Rede Expressos que permita à concorrente Flixbus começar a operar no terminal de Sete Rios, mas a "guerra" parece estar para durar.

  1. Qual o diferendo entre a Rede Expressos e a Flixbus?

  2. O que aconteceu até agora?

  3. Qual a decisão do tribunal?

  4. E se a Rede Expressos não acatar?

  5. O que defende a Autoridade da Mobilidade e dos Transportes?

  6. Quais os próximos passos?