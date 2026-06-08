União Europeia

Bruxelas alarga flexibilidade para despesa com energia. Como vai funcionar?

Bruxelas anunciou que países poderão pedir flexibilidade das regras orçamentais para medidas de apoio à resiliência energética, com um limite cumulativo de 0,6% do PIB para o período de 2026 a 2028.

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  1. O que é que a Comissão Europeia anunciou sobre as regras orçamentais?

  2. O que é que esta flexibilidade permite?

  3. Qual é concretamente a despesa com energia a que se aplica?

  4. Isto quer dizer que os apoios para mitigar a subida dos preços vão ser abrangidos?

  5. E se os países já tiveram usado integralmente a flexibilidade para a despesa com defesa?

  6. Quais são os próximos passos?