Bruxelas alarga flexibilidade para despesa com energia. Como vai funcionar?

O que é que esta flexibilidade permite? 2 de 6

Quando ativada, a cláusula de derrogação nacional permite que os países se desviem temporariamente das regras orçamentais, mais concretamente das taxas máximas de crescimento das despesas acordadas nos planos orçamentais de médio prazo e das respetivas trajetórias corretivas no caso dos países em Procedimento por Défice Excessivo (PDE).

Os Estados-membros poderão assim pedir a prorrogação do âmbito da cláusula de salvaguarda nacional em vigor no âmbito da despesa com defesa. Deste modo, dentro do limite já existente de 1,5% do Produto Interno Bruto (PIB), poderá aplicar-se especificamente a estas medidas de apoio à resiliência energética um limite anual dedicado de 0,3% do PIB. Esta possibilidade estará disponível para o período de 2026 a 2028, com um limite cumulativo de 0,6% do PIB.

Na prática, esta ativação significa que Bruxelas pode decidir não dar início a um novo PDE para os Estados-Membros que requeiram esta flexibilidade, mesmo que estes excedam a trajetória máxima das despesas líquidas aprovada pelo Conselho, desde que esse excesso (que não poderá ser superior a 1,5% do PIB) se deva ao aumento da despesa com a defesa e transição energética. Contudo, quaisquer aumentos para além dos 1,5% estarão sujeitos às avaliações normais de conformidade.