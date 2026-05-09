Inteligência Artificial

Bruxelas dá um passo atrás na aplicação do AI Act. O que muda?

A União Europeia chegou a acordo para atrasar a imposição da lei que regula a IA na Europa, com prazos adiados e novas proibições contra conteúdos sexuais gerados por IA.

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  1. O que é o AI Act?

  2. O que muda concretamente no AI Act com o novo acordo?

  3. O que levou a União Europeia a adiar algumas regras?

  4. Porque é que a Alemanha teve um papel tão importante nas negociações?

  5. Como saber se a sua empresa está abrangida pelo AI Act?

  6. Quem vai fiscalizar o cumprimento do AI Act?

  7. Esta nova proposta fragiliza o AI Act?

  8. Quais os próximos passos?