Bruxelas dá um passo atrás na aplicação do AI Act. O que muda?

O que muda concretamente no AI Act com o novo acordo? 2 de 8

O acordo alcançado na quinta-feira entre o Parlamento Europeu e o Conselho da UE altera vários pontos concretos do AI Act, sobretudo nas áreas da implementação, supervisão e aplicação das regras para sistemas de inteligência artificial de alto risco. Em novembro, a Comissão Europeia já tinha anunciado que estava a trabalhar para suavizar a lei para a IA na Europa com regras de simplificação.

Uma das mudanças mais significativas anunciadas por Bruxelas, em relação ao novo acordo, são as novas datas para a entrada em vigor das regras aplicáveis à IA de alto risco. Os sistemas autónomos classificados como de alto risco passam a estar sujeitos às obrigações do AI Act a partir de 2 de dezembro de 2027, enquanto sistemas integrados em produtos terão até 2 de agosto de 2028 para cumprir plenamente as regras. Anteriormente, a data fixada pela Comissão Europeia para impor as regras em vigor estava estipulada para agosto de 2026.

Outra alteração explícita no novo acordo é a introdução de uma nova proibição explícita contra sistemas de IA usados para gerar conteúdos sexuais ou íntimos sem consentimento, incluindo material de abuso sexual infantil. A alteração surge num contexto de crescente preocupação com o uso de inteligência artificial, e sobretudo do chatbot Grok, para criar ‘deepfakes’ pornográficos altamente realistas com menores. As novas regras vão entrar em vigor a 2 de dezembro, nesse momento os sistemas de IA deverão estar equipados com medidas de segurança que os impeçam os sistemas de gerar este tipo de conteúdo.

Na nova proposta está também o regresso da obrigação de registar determinados sistemas de IA na base de dados europeia para sistemas de alto risco, mesmo quando as empresas considerem que esses sistemas podem beneficiar de exceções à classificação de “alto risco”.

A proposta da Comissão Europeia decidiu ainda manter regras apertadas sobre o tratamento de dados pessoais sensíveis. O acordo restabelece o critério de “necessidade estrita” para o uso dessas categorias de dados em processos destinados a detetar ou corrigir enviesamentos algorítmicos.

Há ainda mais mudanças no calendário regulatório, já que o prazo para os Estados-membros criarem “sandboxes” regulatórias de IA, que consistem em ambientes supervisionados para testar sistemas antes da entrada no mercado, foi adiado para 2 de agosto de 2027.

Por fim, no caso dos conteúdos gerados artificialmente, o período de adaptação para implementar mecanismos de transparência foi reduzido. As empresas terão apenas três meses, em vez dos seis inicialmente propostos, para aplicar soluções que permitam identificar conteúdos criados por inteligência artificial.