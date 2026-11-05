Bruxelas desenha primeira estratégia para o turismo e quer manter Europa no radar

Em que consiste esta estratégia? 1 de 10

Face aos desafios que o setor enfrenta e à importância do turismo para a economia europeia, a Comissão Europeia desenhou a primeira Estratégia Europeia para o Turismo Sustentável, que foi aprovada esta quarta-feira pelo colégio de comissários e apresentada pelo Comissário para os Transportes e Turismo, Apostolos Tzitzikostas. As medidas legislativas anunciadas terão de ser propostas e aprovadas em separado e o documento sublinha o respeito pelas competências nacionais de cada Estado-membro.

O objetivo é de aumentar a competitividade, a sustentabilidade e a resiliência do setor, numa altura em que enfrenta vários desafios, nomeadamente a incerteza geopolítica, a escassez de competências e de talentos, os impactos das novas alterações climáticas e as novas expectativas dos viajantes.

Para o efeito, a proposta assenta em seis pilares. Reforçar a competitividade do setor, promover a Europa como destino, promover o turismo sustentável, equilibrado e acessível, mudar do volume para o valor, construir um ecossistema mais resiliente e acessível e impulsionar a transição para uma economia limpa e digital.