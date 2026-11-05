Turismo

Bruxelas desenha primeira estratégia para o turismo e quer manter Europa no radar

É uma resposta coordenada ao "boom" e aos desafios que o turismo europeu enfrenta. Prefere "valor em vez de volume" e quer distribuir de forma mais equilibrada os fluxos turísticos.

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  1. Em que consiste esta estratégia?

  2. Que peso tem o turismo na economia europeia?

  3. O que significa “valor em vez de volume”?

  4. Vai haver limites ao número de turistas?

  5. O que muda para quem viaja?

  6. O que muda para as empresas do setor?

  7. Que alterações ao IVA estão previstas?

  8. E não terá impacto na habitação e no alojamento local?

  9. Como pretende a UE resolver a falta de mão-de-obra?

  10. Quanto dinheiro está em causa?