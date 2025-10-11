Inteligência Artificial

Bruxelas lançou a “linha IA” para apoiar para as PME’s. O que precisa de saber para concorrer?

Este apoio do PRR, que tem reservados 100 milhões de euros, tem como objetivo ajudar as PME a adotar soluções de inteligência artificial.

  1. Que apoio é este?

  2. Que empresas podem concorrer?

  3. Que requisitos são precisos para as empresas serem consideradas elegíveis?

  4. Que tipo de despesas são comparticipadas?

  5. Existe um limite de comparticipação?

  6. Existem condicionantes territoriais para concorrer a este apoio?

  7. Qual o período em que pode ser submetida a candidatura?