Bruxelas lançou a “linha IA” para apoiar para as PME’s. O que precisa de saber para concorrer?

O Banco de Fomento Português lançou esta linha de apoio, financiada pelo PRR em 100 milhões de euros, para apoiar micro, pequenas e médias empresas (PME) na adoção de soluções de inteligência artificial, com o objetivo de otimizar processos internos, aumentar a eficiência operacional e promover a integração de tecnologias digitais na interação com clientes e parceiros.

Esta linha de apoio visa financiar projetos de investimento que integrem soluções de inteligência artificial, nomeadamente ferramentas prontas a usar que aumentem a produtividade dos trabalhadores ou que melhorem a interação com clientes e parceiros e otimizem processos internos.