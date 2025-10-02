Bruxelas quer simplificar comunicações de informação orçamental dos Estados-Membros. O que muda?

Que alterações são introduzidas na supervisão orçamental? 3 de 5

Para racionalizar “determinados elementos do quadro de governação económica da UE relacionados com a supervisão orçamental”, a Comissão propõe alinhar as regras para a imposição de sanções financeiras com o Pacto de Estabilidade e Crescimento reformado. Assim, atualiza ou suprime disposições consideradas “obsoletas”, ao mesmo tempo que avança com “uma abordagem gradual compatível com o regulamento alterado relativo à vertente corretiva”.

Por exemplo, caem as referências aos Programas de Estabilidade e aos Programas Nacionais de Reforma, que foram incorporados nos planos orçamentais e estruturais de médio prazo.

Paralelamente, elimina “incoerências” entre o projeto de regulamento sobre o plano orçamental e o novo quadro de governação, “simplificando os procedimentos e as obrigações de comunicação de informações para melhorar a eficiência da supervisão orçamental”. Reduz ainda “encargos de comunicação de informações para os Estados-Membros”. Na prática, Bruxelas considera que estas mudanças permitem “poupanças nos custos administrativos”, ao mesmo tempo que mantém uma supervisão orçamental eficaz.