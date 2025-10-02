União Europeia

Bruxelas quer simplificar comunicações de informação orçamental dos Estados-Membros. O que muda?

Comissão Europeia adotou alterações específicas a algumas regras de governação económica da União Europeia. Afinal, o que muda e qual o objetivo?

  1. O que é que Bruxelas adotou?

  2. Por que é que a Comissão avança com estas alterações?

  3. Que alterações são introduzidas na supervisão orçamental?

  4. Também há alterações para a estabilidade financeira?

  5. De que forma pretende tornar as operações de financiamento mais eficientes?