Caça europeu não levanta voo. O que ditou o fim do projeto de 100 mil milhões e o que vem a seguir?

Qual foi o problema? 3 de 8

De forma simples: visões distintas sobre o que deveria ser o futuro caça e um diferendo sobre a liderança do projeto. Foi notícia que a Dassault Aviation pretendia liderar o projeto, o que era contestado pela Airbus. Segundo a EFE, a Dassault pretendia assumir 80% do consórcio, mudando a anterior distribuição de participações de 33% pelos três parceiros.

Já em 2025 as afirmações do CEO da fabricante francesa, Éric Trappier, durante a inauguração de uma fábrica, indicava que nem tudo estava tranquilo: “Se eles [os alemães] quiserem fazer isso sozinhos, que façam sozinhos”, disse. “Nós sabemos fazer tudo do início ao fim”, afirmou citado pelo The Guardian. Nos anos 80, a empresa já tinha abandonado o programa Eurofighter porque queria liderar o projeto do caça que acabou por ser construído em consórcio pelo Reino Unido, Itália, Alemanha e Espanha – sem a participação da França —, projeto no qual estão envolvido a Airbus e a Indra, igualmente parceiros no FCAS.

O desconforto da Airbus também começou a ser visível e público. Em dezembro do ano passado, o sindicato alemão IG Metall avisava que iria deixar de cooperar no projeto se a Dassault Aviation se mantivesse ligada ao programa, noticiou a Reuters, com o sindicato alemão a mostrar-se incomodado com o facto de a empresa francesa estar a reclamar a liderança do projeto.

Depois foi a vez do chanceler alemão, Friedrich Merz no podcast Machtwechsel, a demonstrar o seu descontentamento. E não poupou palavras: o caça desejado pelos franceses não serve as necessidades das forças armadas alemãs. “Os franceses precisam de uma aeronave com capacidade nuclear na próxima geração de aviões de combate; nós, da Bundeswehr [Forças Armadas] alemã, não precisamos disso agora”, justificou.

“A França só quer construir uma coisa e quer alinhá-la praticamente às especificações de que precisa. Mas não é isso que precisamos”, referia ainda o chanceler alemão, frisando que não se trata de uma “disputa política”, mas uma questão técnica. “Por isso, não se trata de uma disputa política, mas sim de um problema real no perfil de requisitos. Se não conseguirmos resolver isso, não poderemos manter o projeto”, apontou.

E o antigo CEO da Airbus, Tom Enders, foi ainda mais contundente: a decisão da Alemanha de avançar há nove anos com a França para a construção de um caça europeu de nova geração foi um “erro estratégico”.

“Deveríamos ter mantido e fortalecido o nosso relacionamento com a BAE Systems [do Reino Unido]. Tivemos mais de 50 anos de cooperação bem-sucedida no desenvolvimento de aeronaves de combate com o Reino Unido”, disse o gestor que liderou a Airbus e a sua antecessora EADS entre 2005 e 2019.