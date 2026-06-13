Defesa

Caça europeu não levanta voo. O que ditou o fim do projeto de 100 mil milhões e o que vem a seguir?

O caça europeu, a ser pensado desde 2017 entre França e a Alemanha, teve uma aterragem forçada. Na Alemanha e Espanha a indústria movimenta-se para dar seguimento ao projeto caça europeu 6.ª geração.

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  1. Como começou o projeto do caça europeu de nova geração?

  2. Que empresas estavam envolvidas?

  3. Qual foi o problema?

  4. Qual foi o desfecho?

  5. Como reagiram a Espanha e a Bélgica?

  6. E agora? A Europa não vai ter um caça de nova geração?

  7. E o que vai fazer Espanha?

  8. Além do FCAS, há outros projetos para construir um caça europeu?